A quasi tre settimane di distanza dal giorno in cui è stata registrata, ieri sera è andata in onda su Canale 5 la puntata di Ciao Darwin della quale tutti hanno parlato di recente: quella che ha visto il grave infortunio di un concorrente nel corso del Genodrome. Prima che la serata iniziasse ufficialmente, Paolo Bonolis si è esposto in prima persona per raccontare come sono andate davvero le cose dopo che Gabriele si è fatto male cadendo dai rulli: il conduttore ha chiesto al pubblico di dare retta solo alle notizie ufficiali e alla verità.

Ciao Darwin 8, Paolo Bonolis sull'incidente ai rulli: 'Rispetto per lui e per la verità'.

Bonolis parla della caduta di Gabriele a Ciao Darwin

Con un video presumibilmente registrato pochi giorni fa, Paolo Bonolis ha aperto la puntata di Ciao Darwin di venerdì, 3 maggio, quella che tanto ha fatto discutere nelle scorse settimane per ciò che è accaduto ad uno dei concorrenti. Prima di dare il via al confronto tra 'Finti giovani' e 'Giovani vecchi', il conduttore ci ha tenuto a dire delle cose in merito all'infortunio nel quale è incappato il 54enne Gabriele durante la registrazione.

'Prima di cominciare, mi sta a cuore dire una cosa. Vi sarà capitato di seguire le notizie trapelate sull'incidente occorso ad un concorrente della nostra trasmissione. Siamo umanamente dispiaciuti per quello che è successo, e siamo vicini a lui e alla famiglia", così ha esordito il conduttore.

Poi, per smentire il Gossip che era circolato su un tardivo interessamento della produzione al romano, il presentatore ha aggiunto: 'Gli siamo stati vicini sin dal primo istante'.

Paolo ha anche confermato quanto asserito nel comunicato stampa che Mediaset ha diramato alcuni giorni fa su questa vicenda, quando ha detto che il signore in questione è stato soccorso immediatamente e monitorato da loro nel decorso del suo infortunio.

Rivolgendosi direttamente al pubblico, poi, Bonolis ha aggiunto: 'Vi invito a seguire nient'altro che le notizie ufficiali, per rispetto del concorrente che sta recuperando dall'incidente, per rispetto della sua famiglia e soprattutto per rispetto della verità'.

I rulli via da Ciao Darwin? L'indiscrezione

Dopo aver saputo che un concorrente di Ciao Darwin rischia la paralisi per la caduta che ha fatto dai rulli, in tanti hanno chiesto che questo gioco fosse cancellato dalla trasmissione perché troppo pericoloso.

Gabriele, infatti, non sarebbe l'unico ad essersi fatto male nella parte finale del Genodrome, per questo pare che la Procura abbia chiesto l'immediato sequestro dei rulli e l'apertura di un'inchiesta per lesioni colpose.

Nella puntata che è stata mandata in onda ieri sera su Canale 5, ovviamente il pubblico non ha assistito al momento in cui il 54enne si è infortunato (la scena è stata saggiamente tagliata in fase di montaggio) e neppure a quello in cui la registrazione è stata stoppata per permettere all'uomo di essere soccorso immediatamente.

Nelle prossime settimane scopriremo se Ciao Darwin dovrà davvero fare a meno di uno dei giochi che maggiormente divertono la gente da casa: quello dei rulli.