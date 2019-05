Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce ad attirare un pubblico eterogeneo. I colpi di scena sono sempre dietro l'angolo portando nuovi cambiamenti nella vita degli abitanti di palazzo Palladini. Nel corso delle recenti puntate ha fatto ritorno la figura di Prisco intenzionato a mettere in atto la vendetta ai danni di Franco e della moglie.

Il camorrista si è detto sicuro che Angela possa sapere in quale luogo si trovi l'ex fidanzata Valentina e ha chiesto a Constantin di occuparsi della signora Poggi. La situazione si è risolta nel migliore dei modi grazie all'intervento tempestivo di Ciro che ha messo in salvo la figlia di Giulia. Questo preavviso fa capire che, nonostante la conclusione del periodo di riabilitazione per Franco, ci sono in vista nuovi problemi per la famiglia Boschi.

Le anticipazioni degli appuntamenti che sono trasmessi da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Constantin. Quest'ultimo ha seguito le direttive di Gaetano che gli ha chiesto di trovare degli indizi determinanti per fargli ritrovare la compagna.

Le intenzioni di Prisco per ritrovare l'ex compagna

Il camorrista, però, si rende conto del fatto che alla fuga di Valentina, abbia dato un contributo fondamentale Angela (Claudia Ruffo) e per questo motivo chiederà al complice di tenere d'occhio la moglie di Franco.

Constantin avrà intenzione di proseguire nel fare del male ad Angela ma non saprà di essere osservato da Ciro. Quest'ultimo dimostra di essere molto legato alla famiglia Boschi alla quale vuole dare un valido aiuto dopo che, in precedenza, ha deluso Franco (Peppe Zarbo) per il suo comportamento. L'amico del Boschi darà un contributo fondamentale alla polizia che riuscirà a mettersi sulle tracce del malavitoso portando l'uomo in carcere.

Le domande di Giovanna Landolfi all'imputato

Ora il compito di scoprire la verità spetterà al commissario Giovanna Landolfi in quanto la donna sarà chiamata a fare un interrogatorio all'imputato.

Il complice di Prisco, nonostante le continue richieste del commissario, non avrà alcuna intenzione di cedere di fronte a questo tipo di domande e s’impegnerà a negare qualsiasi ipotesi in merito ai rapporti con Gaetano (Fabio De Caro). Dunque i tentativi di Giovanni si dimostreranno vani e questa situazione non può far ritornare la serenità nella vita di Franco e Angela. Prisco potrebbe essere pronto per organizzare un ulteriore piano per vendicarsi nei confronti del rivale.