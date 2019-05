Il Segreto, la seguitissima telenovela che da anni va in onda su Canale 5, come sempre, regala interessanti indiscrezioni.

Le anticipazioni per le trame che vanno dal 5 fino all'11 maggio, raccontano di numerose peripezie che avverranno nel paesino spagnolo: in particolare ci saranno delle novità per gli abitanti di Las Lagunas relativamente all'inquinamento delle falde acquifere. In merito a questo Julieta spinge Pilar, una giovane madre che ha un figlio gravemente malato, a sporgere denuncia contro Eustaquio, ritenuto colpevole dell'avvelenamento.

Anticipazioni Il Segreto fino all'11 maggio: Eustaquio verrà denunciato da Pilar.

Nelle puntate di questa settimana troverà spazio anche la querelle relativa al rapimento di Emilia e Alfonso, con la figlia Maria che riceverà una richiesta di riscatto per poter liberare i genitori.

Il Segreto, spoiler: denunciato Eustaquio

In particolare, le anticipazioni de Il Segreto per le puntate fino all'11 maggio raccontano di Elsa che, per l'onta delle accuse infamanti sul furto alla locanda, deciderà di abbandonare Puente Viejo trovando dimora in una rovina abbandonata.

Don Anselmo cercherà di convincerla a lasciare il casolare abbandonato per trovare alloggio in parrocchia.

In merito al rapimento di Emilia e Alfonso ci saranno alcune importanti novità sulla loro liberazione: infatti Maria, la figlia dei Castaneda, sarà contattata dai rapitori e riceverà una richiesta per il pagamento di un riscatto. La stessa Maria e Raimundo sospettano che dietro il rapimento ci sia la mente diabolica di Fernando Mesia.

Eustaquio verrà denunciato da Pilar in merito all'inquinamento delle acque di Las Lagunas.

Intanto Mesia proporrà a Raimundo e a Maria Castaneda di vendere alcuni beni appartenuti alla diabolica Francisca Montenegro, ormai defunta da tempo. Raimundo inizialmente sarà contrario alla vendita, ma successivamente cambierà idea su pressione dalla stessa Maria.

Anticipazioni Il Segreto, Elsa trattata da schiava da Antolina

Dopo avere rifiutato le offerte di ospitalità provenienti da Don Anselmo e da Fe, Elsa si farà convincere da Isaac ed andrà a vivere a casa di quest'ultimo, sebbene Antolina avesse delle rimostranze in merito.

Quest'ultima approfitterà subito della presenza della rivale per trattarla da schiava.

Anacleto, cioè il caporedattore di Irene, indagherà in merito alla vicenda che vede coinvolto Eustaquio e capirà immediatamente la pericolosità della questione e dell'uomo del quale si sta occupando. Intanto il simpatico Hipolito si preoccuperà per le sorti della sua amata Gracia, la quale si troverà in Svizzera durante una copiosa nevicata.

Quali altre avventure accadranno ai protagonisti di questa avvincente soap opera? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni.