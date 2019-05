Secondo appuntamento settimanale con il Trono Classico di Uomini e donne; dopo le vicissitudini di ieri che hanno coinvolto, in particolar modo, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, vediamo oggi che cosa ci riserva il dating show, grazie alle anticipazioni del portale ufficiale Witty.

Giulia Cavaglià e 'l'eterna lotta' tra Manuel Galiano e Giulio Raselli

Non si placcano le polemiche tra i corteggiatori di Giulia Cavaglià; Manuel Galiano e Giulio Raselli non se le mandano certo a dire, ma questa volta sarà la tronista ad avere da ridire sul comportamento di Manuel nei confronti di Giulio.

Pare infatti che il corteggiatore l'abbia insultato sui social e questa cosa non è data giù a Giulia: secondo lei Manuel non si dovrebbe interessare a ciò che fa Giulio, pensiero in cui Manuel non si trova d'accordo.

Angela Nasti ad Alessio Campoli: 'Sceglierti oggi sarebbe un ripiego'

La questione si fa complicata anche per Angela Nasti, infatti la tronista, settimana scorsa, non ha digerito l'abbandono di Luca Daffrè e dopo la puntata ha esternato le sue preoccupazioni all'altro corteggiatore, Alessio Campoli, dichiarando: 'Non sono pronta per la scelta, se dovessi sceglierti oggi sarebbe solo un ripiego'.

Intanto, anche in questo caso i rapporti tra i due corteggiatori non vanno a gonfie vele e il motivo riguarda alcune esternazioni fatte da Luca sui social, nei confronti di Alessio.

Questa è solo una piccola anticipazione, per tutti i dettagli seguite il racconto della puntata dalle 14.45.