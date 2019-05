Le ultime anticipazioni Il Segreto raccontano che Elsa sarà rinchiusa in carcere per colpa di Antolina. Nella sua cella, la Laguna subirà una violenta aggressione, dalla quale uscirà in condizioni pietose. Il dottor Zabaleta non avrà buone notizie per Consuelo e Marcela, che verranno presto informate delle gravi condizioni di salute della loro amata Elsa. La ragazza cercherà in ogni modo di nascondere la verità ad Isaac. L'unica speranza di salvarla è un intervento chirurgico che, tuttavia, richiede una cospicua somma di denaro.

Il Segreto: Isaac smaschera Antolina

Nelle prossime puntate 'Il Segreto', in onda tutti i giorni su Canale 5, Antolina inizierà a tremare. La Ramos ha ingannato Isaac, facendogli credere di aspettare un bambino da lui. In realtà le cose non stanno affatto così. Dopo una serie di serrate ricerche, Isaac riuscirà a rintracciare Juanote, il vero padre del bambino che porta in grembo Antolina. Il giovane è però gravemente malato e non passerà molto tempo perché questi muoia.

Il Segreto: Elsa in carcere vicino alla morte

Chi potrà dunque testimoniare la falsità di Antolina? Isaac non si perderà d'animo e deciderà di ripagare con la stessa moneta la perfida Elsa.

La biondina, certa del fatto che Isaac ami ancora Elsa, denuncerà la sua rivale in amore alla Guardia Civile per adulterio. La sventurata finirà così in prigione, dove verrà rinchiusa in una cella in compagnia di una detenuta piuttosto aggressiva. Elsa verrà picchiata selvaggiamente dalla donna e torturata. Ormai priva di forze, la Laguna si ammalerà.

Elsa in punto di morte nelle prossime puntate 'Il Segreto'

A quel punto Isaac capirà che Elsa deve uscire immediatamente di prigione, se non vuole perdere la vita. Il Guerrero braccherà la moglie, intimandole di ritirare la denuncia. Se non lo farà, la incolperà per la morte di Jesus. Antolina, senza via di scampo, sarà costretta ad accettare il ricatto del marito e convincerà la Guardia Civile a liberare la sua rivale in amore, ormai in condizioni pietose.

Elsa tornerà a casa, dove verrà accolta con amore da Consuelo. L'anziana donna capirà che la giovane versa in cattive condizioni di salute e chiederà un consulto al dottor Zabaleta. Il medico darà una tremenda notizia a Consuelo: Elsa sta per morire, troppo provata dalle angherie subite in carcere. Tuttavia, il dottore lascerà una timida speranza ad Isaac, informandolo della possibilità di salvare Elsa con una costosa e delicata operazione chirurgica.

Come farà il Guerrero a trovare i soldi necessari? Tutta Puente Viejo si adopererà per reperire il denaro, ma il tempo stringe. Le prossime anticipazioni Il Segreto faranno sapere se la sfortunata Elsa riuscirà a salvarsi.