Mercoledì 22 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di "Live-Non è la D'Urso". Nel programma è intervenuta Eliana Michelazzo, la quale ha svelato numerosi retroscena sul giallo delle presunte nozze tra Pamela Prati e Marco Caltagirone. Durante l’intervista la manager romana ha dichiarato che l'imprenditore, in realtà, non è mai esistito. Inoltre ha confessato di aver avuto per dieci anni una relazione con una sorta di "fantasma", ammettendo di essere stata presa in giro anche lei.

In queste ultime ore, intanto, Fanpage ha riportato che Pamela Perricciolo sarebbe stata trasportata in ospedale nella notte tra il 22 e il 23 maggio per aver fatto abuso di farmaci. Attualmente sarebbe ancora ricoverata al Policlinico Gemelli di Roma, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Subito dopo al suo capezzale sarebbe corsa proprio Eliana Michelazzo per sincerarsi delle condizioni di salute della collega.

Proprio durante la sua ospitata a "Live-Non è la D'Urso", la Michelazzo aveva raccontato che la socia in più di un'occasione le avrebbe detto di avere la tentazione di prendere dei tranquillanti in più per dormire, aggiungendo: "Mi spaventava su questo, avevo sensi di colpa".

Prati-gate: Pamela Perricciolo sarebbe stata ricoverata in ospedale per abuso di farmaci.

Eliana Michelazzo smentisce di essere in ospedale

Dopo le rivelazioni di Fanpage sulla sua presunta presenza in ospedale accanto alla Perricciolo, Eliana Michelazzo ha provveduto a smentire l'indiscrezione. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, tramite una Instagram Stories ha affermato di essere a Milano, chiarendo al contempo che non sarebbe mai andata in visita ad una persona (Pamela Perricciolo, ndr) verso la quale ha sporto denuncia.

Tuttavia dopo il chiarimento "social" della Michelazzo è sorto un piccolo dubbio: infatti se nel post ha scritto di essere a Cologno Monzese, subito dopo ha dichiarato di trovarsi "dall'altra parte di Roma", dunque questo dettaglio ha fatto emergere qualche perplessità sulla smentita.

Il crollo di Pamela Prati a Verissimo

Domani, 25 maggio, si assisterà al ritorno di Pamela Prati negli studi di "Verissimo". Stando alle anticipazioni diffuse da Dagospia, la soubrette sarda avrebbe gettato la spugna, rivelando a Silvia Toffanin dell'inesistenza di Marco Caltagirone.

L'ex star del Bagaglino avrebbe anche affermato di essere stata plagiata dalle due manager con le quali si è appreso - tramite un comunicato stampa diramato dal suo avvocato - che ha interrotto qualsiasi tipo di collaborazione.

A quanto pare sembra che l'ospitata della Prati non fosse prevista nella scaletta del programma pomeridiano di Canale 5, infatti l'intervista sarebbe stata registrata improvvisamente quando il pubblico non era nemmeno presente.

Roberto D'Agostino, nel frattempo, continua a puntare il dito contro le tre protagoniste del cosiddetto "Prati-gate", accusandole di essere d'accordo tra di loro e dicendosi certo che la showgirl abbia accumulato un debito di gioco piuttosto cospicuo con una sala Bingo di Roma.