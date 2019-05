Una nuova e scoppiettante puntata del Grande Fratello è andata in onda ieri 27 maggio in prima serata su Canale 5, nella quale abbiamo visto Barbara D'Urso perdere la pazienza con l'ex fidanzato di Francesca De Andrè, entrato in casa per un chiarimento con la concorrente.

Esasperata dai modi del giovane, la conduttrice lo ha letteralmente cacciato dalla casa di Cinecittà, tra l'ovazione del pubblico in studio. In diretta tv inoltre abbiamo assistito alla proclamazione del primo finalista di questa edizione mentre Serena Rutelli ha dovuto lasciare definitivamente il gioco. Ospite nella casa per una settimana la bella influncer Taylor Mega, pronta a sfoderare le sue armi per vivacizzare le dinamiche della Casa più spiata d'Italia.

Grande Fratello, puntata del 27 maggio: Taylor Mega ospite nella casa

Gli autori del Grande Fratello hanno voluto mettere un po' di pepe in questa edizione del reality, con l'ingresso della bellissima Taylor Mega, la quale, come noto, è molto apprezzata in particolare da Gennaro. Quest'ultimo intanto, attraverso un televoto flash, è stato proclamato primo finalista di questa sedicesima edizione, pronto a contendersi la vittoria nella finale del reality prevista per il prossimo 10 giugno.

Il nuovo ingresso ha suscitato l'apprezzamento dei maschi della casa, mentre potrebbe portare qualche problema con le concorrenti donne. In particolare Francesca, potrebbe essere preoccupata per un possibile avvicinamento tra Gennaro e l'ex naufraga dell'Isola dei famosi, la quale tra l'altro, in diretta tv, non ha nascosto il suo apprezzamento per i concorrenti maschi del reality. Ospite per tutta la settimana, Taylor riuscirà a suscitare la gelosia delle altre ragazze del Gf?

GF16, resoconto diretta ieri sera: Gennaro Lillio primo finalista, Serena eliminata

La bella influencer, prende il posto di Vladimir Luxuria, ospite la scorsa settimana nella Casa di Cinecittà, la quale è stata molto apprezzata non solo dai concorrenti ma anche dal pubblico a casa. Nella diretta di ieri 27 maggio, inoltre, un televoto flash ha permesso a Gennaro di essere proclamato primo finalista di questa edizione, dandogli la possibilità di concorrere alla vittoria finale del prossimo 10 giugno.

A due settimane dal termine del reality di Barbara D'Urso, Serena Rutelli invece, è stata eliminata dal gioco. La ragazza in studio, ha ricevuto un'ulteriore sorpresa da parte di uno dei fratelli biologici, pronto ad incontrarla al di fuori del contesto televisivo. In nomination e quindi a rischio eliminazione questa settimana Kikò, Valentina ed Enrico e, solo nel prossimo appuntamento di lunedì 3 giugno scopriremo il loro destino.