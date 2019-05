È tempo di scelte nel Trono Classico di Uomini e donne, che in settimana chiuderà ufficialmente la stagione 2018-19 del dating show. Dopo due soli giorni dedicati agli Over, le puntate del 29, 30 e 31 maggio saranno incentrate sulla chiusura dei percorsi di Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià.

Ognuno di loro sarà il protagonista di una intera puntata pomeridiana, che verrà trasmessa in diretta per evitare la diffusione di spoiler. Oltre alla tradizionale caduta di petali rossi (sempre se la risposta sarà affermativa), la puntata mostrerà il resoconto di quanto accaduto in villa tra i tronisti e i loro corteggiatori o corteggiatrici. Angela ha trascorso un ultimo breve periodo con Alessio e Luca, Andrea ha portato fino in fondo Natalia e Klaudia, mentre Giulia ha concluso il suo percorso insieme a Manuel e Giulio.

Anticipazioni Uomini e donne: la prima a scegliere sarà Angela Nasti

E mentre i fan del programma si interrogano sul nome del preferito, è giunta la notizia che la prima ad effettuare la scelta sarà la influencer napoletana.

Uomini e donne anticipazioni: domani sceglie Angela

Le pagine ufficiali di Uomini e donne hanno confermato le tre date in cui verranno effettuate le scelte del Trono Classico. In un comunicato postato sui social network, infatti, si scrive: "È arrivato il momento che tutti stavamo aspettando: mercoledì, giovedì e venerdì in diretta alle 14.45 su Canale 5 Angela, Andrea e Giulia faranno la loro SCELTA, vi aspettiamo!".

Sebbene il comunicato ufficiale non precisi le date in cui ogni singolo tronista sceglierà, è stata Chiara Nasti a rendere noto che la prima a prendere la sua decisione sarà la sorella Angela. La fashion blogger ha spiegato nel suo profilo Instagram di avere rinunciato ad un viaggio ad Ibiza insieme alla famiglia proprio per essere vicina ad Angela in occasione della puntata a lei dedicata e ne ha chiaramente scritto anche la data.

Lo scoop lanciato da Chiara Nasti

Chiara Nasti si è raramente esposta nei social network per parlare del percorso di Angela a Uomini e donne.

Ma di recente si è sbilanciata un po' più del solito, chiarendo qualche dettaglio in più sull'imminente scelta. Affidandosi al suo seguitissimo profilo Instagram, la influencer ha raccontato: "Mercoledì ci sarà la scelta della mia sister finalmente! Finalmente, perché l’ho vista abbastanza esaurita in questo periodo, abbastanza agitata". Chiara ha anche spiegato le ragioni della sua momentanea assenza dai social, proprio per sostenere Angela in questo momento decisivo.

Con le sue parole, oltre ad esplicitare che la napoletana sarà la prima a scegliere, la Nasti ha anche lasciato intendere che probabilmente lei e la famiglia saranno presenti in studio. Dopo l'apertura di Angela, la data del 30 maggio dovrebbe essere dedicata ad Andrea Zelletta, mentre Giulia Cavaglià chiuderebbe la stagione con la scelta del 31 maggio.