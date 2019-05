Un nuovo e appassionante episodio della soap Una vita attende i fan della tele novela iberica questa sera nel consueto appuntamento serale su rete 4, subito dopo la messa in onda della puntata de Il Segreto. A partire dalle 22;30, vedremo che Diego, grazie ad uno stratagemma, riuscirà ad evadere di prigione, proprio mentre il padre Jamie si recherà dal figlio per annunciargli quanto scoperto sulla sua malattia.

Pubblicità

Pubblicità

Il patriarca infatti ha scoperto che Diego non è malato e non è in pericolo di vita e, quanto erroneamente creduto sino ad ora, non è stato altro che un inganno ordito da Samuel con la complicità di Ursula.

Anticipazioni serale del 28 maggio: Diego evade di prigione

Diego, fingendo un tentativo di suicidio, riuscirà ad eludere le guardie e ad evadere dal carcere, mettendosi sulle tracce della guardia che ha sparato a Martin. Diego infatti, ricostruendo i fatti di quella tragica giornata, si è reso conto che la pallottola che ha ucciso il marito di Casilda era in realtà destinata a lui e farà di tutto per scoprire chi lo ha assoldato per ucciderlo.

Una Vita, trama del 28 maggio: Diego evade dal carcere

Come sappiamo, è stata la perfida Ursula ad incaricare la guardia per togliere di mezzo una volta per tutte il giovane Alday, con la complicità di Samuel. Jamie intanto, all'oscuro di questo particolare, ha scoperto invece che Diego non è affatto malato e che il tutto è stato orchestrato da Samuel al fine di allontanare il fratello da Blanca. Il patriarca degli Alday si precipiterà in carcere per dare la notizia al figlio, ma sarà il commissario Mendez ad informarlo che Diego è fuggito di prigione fingendo un tentativo di suicidio.

Una Vita spoiler del 28 maggio: Diego sulle tracce dell'assassino di Martin

Mentre il padre lo sta cercando per dargli la notizia che non è in pericolo di vita, Diego si recherà da Huertas, alla quale chiederà aiuto per rintracciare il soldato che ha sparato a Martin, chiedendole anche di procuragli una pistola.

Pubblicità

Determinato a far luce su quanto avvenuto durante la rivolta Diego si metterà sulle tracce della guardia. Riuscirà a trovarlo e a scoprire che la'uomo è stata assoldato da Ursula e Samuel? Nel frattempo Jamie confesserà a Blanca che è stata la madre a rivelare a Ribau il nascondiglio dei minatori e dare il via alla sanguinosa rivolta degli operai, mentre Trini e Susana chiederanno a Leonor di raccontare a Casilda ciò che è capitato al povero Martin.

Sarà Rosina invece ad opporsi, dicendo loro che sarà lei a farlo. Nel nuovo episodio serale della soap Una Vita inoltre, vedremo che il colonnello Valverde sarà sempre più preoccupato per Silvia, la quale continua ad essere avvelenata da Zavala. La Reyes però, riuscirà a trovare degli importanti documenti che incastrerebbero il marito.

Questo e molto altro nella puntata di Una Vita in onda oggi 28 maggio su rete 4 a partire dalle 22,30.