Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 16. La settimana appena trascorsa è stata davvero molto movimentata. Al centro della bufera ci è finita Francesca De Andrè: la nipote dell'omonimo cantante non riesce proprio ad andare d'accordo con la coinquilina Mila Suarez.

Pubblicità

Pubblicità

Le due donne si sono già scontrate in precedenza, la situazione è, però, degenerata nel momento in cui è subentrato Gennaro. Quest'ultimo sembrava avere un certo feeling con la modella marocchina, ma dopo un po' di tempo, però, ha deciso di allontanarsi da lei per dedicarsi alla conoscenza più approfondita con Francesca. Da quel momento in poi, tra le due donne è stata guerra aperta: soprattutto la De Andrè ha molto attaccato la sua compagna d'avventura.

GF16: Francesca De Andrè a rischio squalifica per aver chiamato Mila 'mongoloide'

Proprio nel corso della giornata di ieri l'ha definita con il termine "mongoloide". Per questo motivo Francesca rischia di essere squalificata dal Reality Show.

Gli scontri tra Mila e Francesca

Tra Francesca e Mila non è mai corso buon sangue. Le due donne si sono spesso rese protagoniste di accese discussioni. La De Andrè è stata così aggressiva nei confronti della modella marocchina al punto di arrivare ad essere accusata di praticare bullismo.

Pubblicità

Un'amica di Mila Suarez, dall'esterno della casa del GF, aveva anche detto di essere ricorsa per vie legali contro la nipote del cantante. Nelle ultime ore, però, la De Andrè ha peggiorato ulteriormente la situazione. Nel corso di una conversazione con gli altri coinquilini, la ragazza ha definito Mila con il termine "mongoloide". Francesca, resasi conto della gravità dell'offesa, ha pronunciato a bassa voce tale insulto, nel tentativo di non farsi sentire né dalla diretta interessata, né molto probabilmente dalla produzione del Grande Fratello.

La De Andrè sarà squalificata dal GF16?

Questo, però, è stato completamente impossibile. Le offese di Francesca contro Mila si sono sentite forte e chiaro al punto che la ragazza adesso rischia di essere squalificata dal reality show. Sul web, infatti, stanno trapelando alcune notizie in merito a questo argomento. Molti telespettatori vorrebbero che il GF prenda dei provvedimenti contro la concorrente. Un po' di giorni fa, anche Gessica Notaro chiese di punire Francesca per le frasi pronunciate contro il suo fidanzato Giorgio.

Pubblicità

Dopo aver preso visione delle foto relative al presunto tradimento del suo fidanzato, Francesca ha dato di matto ed ha detto di volere bruciare vivo il ragazzo. Tali parole non sono passate inosservate: Gessica, infatti, vittima di un gesto orribile da parte del suo ex fidanzato, si è sentita in dovere di intervenire per attaccare la concorrente. Cosa farà dunque il GF? Lo scopriremo questa sera.