La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero movimentata. Ad animare la serata ci ha pensato subito Barbara D'Urso che ha chiamato Francesca De Andrè in disparte per mostrarle alcune foto riguardanti il suo fidanzato. Nelle immagini in questione si è visto l'uomo in compagnia di un'altra donna. Pare si tratti di Rosy, una famosa influencer di Instagram. Nel momento in cui la nipote dell'omonimo cantante ha preso visione di tali scatti si è sentita male. La De Andrè è rimasta assolutamente spiazzata al punto da gridare: "Devo vomitare, sto male".

Dopo pochi minuti dall'inizio della diretta, la conduttrice ha chiesto a Francesca e Gennaro di commentare il loro avvicinamento dell'ultima settimana. Entrambi i protagonisti, però, si sono mostrati alquanto reticenti ed hanno timidamente detto di essere solo buoni amici. Il motivo principale per il quale tra loro non potrebbe esserci nulla di più risiede nel fatto che Francesca sia fidanzata.

Proprio in merito a questo argomento, Barbara D'Urso ha chiesto alla De Andrè di allontanarsi un attimo dal resto del gruppo e di raggiungere la camera dei led. Una volta raggiunta tale location, Francesca ha preso visione di alcune foto e alcuni articoli di giornale riguardanti il suo fidanzato. Nel caso specifico, il ragazzo è stato beccato in compagnia di un'altra donna. La cosa che ha generato maggiore sgomento, però, risiede nel fatto che il luogo dei loro incontri pare sia proprio la casa di Francesca.

Francesca dice di sentirsi male dopo aver visto le foto e grida: 'Devo vomitare'

Dopo aver visto tali immagini, la concorrente è rimasta senza parole.

Una volta raggiunti gli altri concorrenti, si è diretta verso il lavandino ed ha sorseggiato un po' d'acqua. I suoi amici l'hanno raggiunta per constatare le sue condizioni e la ragazza è apparsa davvero furiosa. In un primo momento ha avuto una vera e propria crisi di nervi ed ha cominciato a gridare ripetutamente: "In casa mia?" Successivamente ha detto di sentirsi male, di avere il battito accelerato e di sentire la necessità di vomitare. Barbara D'Urso ha, così, riaperto il collegamento ed ha chiesto alla ragazza di manifestare il suo stato d'animo.

L'esuberante opinionista, però, non ha saputo dire nulla oltre alla frase ormai cult: "Che schifo". In seguito, ha ribadito anche in tale circostanza di sentirsi male e di avere la nausea per quanto appreso.

I suoi compagni d'avventura si sono mostrati molto solidali con lei. Soprattutto Gennaro le è stato molto vicino ed ha provato a consolarla.