Presto i telespettatori italiani della soap opera iberica “Una Vita” conosceranno un nuovo lato del carattere di uno storico personaggio. Si tratta dell’arcigno colonnello Arturo Valverde, che ha lottato fino alla fine con tutte le sue forze, per impedire alla figlia Elvira di stare al fianco di Simon Gayarre.

L’ex datore di lavoro di quest’ultimo farà un gesto molto importante, dato che organizzerà una festa nella pasticceria gestita da Inigo e Flora Cervera, per chiedere la mano alla new entry Silvia Reyes di fronte a tutti i vicini. Quest’ultima come previsto, accetterà di trascorrere il resto della sua vita con il colonnello.

Zavala avvelena la moglie, Arturo in preda allo sconforto

Negli articoli precedenti, è stato già anticipato che nei prossimi episodi italiani Silvia dopo aver confessato ad Arturo di essere una spia della casata reale, convolerà a nozze con il generale Fernando Zavala su ordine del suo padrone.

Spoiler Una Vita: Arturo fa una proposta di matrimonio a Silvia

La Reyes purtroppo verrà avvelenata dal marito dopo essere stata sorpresa dallo stesso baciare sulle labbra il padre di Elvira. Successivamente il Valverde smaschererà il suo collega, rivelando ad alcuni soldati che era intenzionato ad attentare alla vita del futuro monarca Alfonso XIII. I militari dopo aver appreso il tradimento di Zavala gliela faranno pagare, consentendo ad Arturo di stare in compagnia della convalescente Silvia. Quest’ultima si allontanerà per l’ennesima volta dal padre di Elvira sempre a causa di Carvajal, che le affiderà un nuovo compito. Arturo la prenderà malissimo quando non avrà nessuna traccia della Reyes, per aver scelto il lavoro.

Il Valverde chiede la mano della Reyes, arriva Esteban ad Acacias 38

Il colonnello oltre a sprofondare in uno stato di angoscia totale per via dell’abbandono improvviso della sua amata, rimarrà spiazzato quando sui giornali circoleranno le voci della loro alleanza contro il generale Fernando. Dopo alcuni giorni Silvia si rifarà viva, confessando al Valverde che grazie a ciò che ha comunicato ai giornalisti il suo superiore Carvajal non le potrà più dare altri incarichi.

La Reyes dopo essersi riconciliata con Arturo, darà le dovute spiegazioni riguardo alla sua unione coniugale con Zavala, rivelando ai cittadini di averlo sposato soltanto per eseguire una delle sue missioni. Il padre di Elvira mentre si troverà a La Deliciosa insieme a Silvia, chiederà scusa a Susana dicendole di essersi reso conto di aver commesso degli errori in passato. Sempre in tale circostanza, il colonnello proporrà alla Reyes di diventare sua moglie: nel bel mezzo dei festeggiamenti per le imminenti nozze, entrerà in scena un misterioso uomo chiamato Esteban.

Quest’ultimo sin da subito dimostrerà di essere interessato alla promessa sposa del Valverde, perché farà delle domande sulla donna ad Antonito.