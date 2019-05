In questa ultima parte della stagione 2018-19 di Uomini e donne, dame e cavalieri continuano a stupire. Dagli addii di Rocco Fredella e Michele Loprieno, per passare alla nascita di nuove coppie o la rottura di altre. Tutto ciò è accaduto nel parterre del dating show, che domani darà spazio a un altro fatto inatteso.

Riccardo Guarnieri, che negli ultimi mesi ha frequentato diverse dame nella speranza di trovare la donna giusta per lui, si renderà protagonista di un passo indietro che in pochi si sarebbero aspettati: chiederà a Ida Platano di tornare in studio per provare a ricostruire il loro rapporto. E tale richiesta scatenerà diverse discussioni, con l'inevitabile coinvolgimento di Roberta Di Padua.

Riccardo Guarnieri: 'Mi piacerebbe risentirti'

Più volte in passato Riccardo Guarnieri aveva precisato di non voler provare a ricostruire la relazione con Ida Platano, da lui conosciuta proprio nel Trono Over di Uomini e donne.

Anticipazioni Uomini e donne: è tempo di ritorni in studio

Ma qualcosa sembra essere cambiato nel cavaliere, che nella puntata in onda domani 14 maggio, chiederà alla sua ex fidanzata di tornare in studio. Stando a quanto riporta il portale Witty Tv, Ida arriverà e siederà davanti a Riccardo per ascoltare le sue richieste. Lei preciserà: "Oggi ti dico che, se tu vuoi, a me farebbe piacere risentirti". La reazione della Platano non si farà attendere e lei preciserà subito di non essere stata felice dell'evoluzione che ha avuto il loro rapporto: "Io piacere non ne ho avuto".

Anche Stefania, che qualche settimana aveva brevemente frequentato Guarnieri, si dirà stupita per questa novità e interverrà affermando: "Come fai a cambiare così all'improvviso, io mi sentirei offesa al posto di Ida".

Uomini e donne anticipazioni: Roberta sbotta

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne della puntata del 14 maggio, Roberta Di Padua non gradirà affatto la decisione di Riccardo di richiamare in studio Ida. La dama avrà qualcosa da ridire contro la sua ex fiamma: "Tu sei pericoloso! Lo sai tutto quello che hai detto contro Ida?" Memore dello schiaffo ricevuto in passato, Guarnieri metterà subito le cose in chiaro e chiederà subito a Roberta di farsi da parte: "Vatti a sedere perché io una sceneggiata come quella dell'altra volta non te la permetto".

Dopo una serie di botta e risposta, sarà Gianni Sperti ad intervenire, tentando di spiegare la decisione di Riccardo: "Tu hai capito che tra tutte le donne che hai conosciuto, Ida è quella che ti piace di più. E diglielo, no?" Il sito "Isa e Chia", nel resoconto della registrazione effettuata l'8 maggio, ha precisato che Ida non darà una risposta definitiva e preferirà prendersi del tempo per riflettere. Comunque sia, deciderà di sedersi nel parterre femminile al fianco dell'amica Gemma Galgani.