Il riavvicinamento in corso tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, è evidente: negli ultimi giorni, infatti, i due hanno confermato di essere tornati a frequentarsi assiduamente anche con i loro spostamenti. Il dj ha raggiunto la romana a Miami per un breve periodo di relax e lavoro, e poi "Chi" li ha paparazzati mentre si davano un tenero bacio fuori all'abitazione milanese di lui.

Giulia e Andrea di nuovo protagonisti su 'Chi'

Sono Miami e Milano le città dove sono stati pizzicati recentemente Giulia De Lellis e Andrea Damante in atteggiamenti intimi.

I due ex, infatti, sembrano non voler nascondere più il sentimento che hanno scoperto di provare ancora l'uno per l'altro, tanto da lasciarsi andare a tenerezze in pubblico in pieno centro. Come mostrano gli scatti esclusivi che "Chi" ha pubblicato nel suo numero uscito l'1 maggio, la romana e il dj sono stati paparazzati all'esterno della casa milanese di lui mentre si davano un dolce bacio sulle labbra. Passeggiando per le strade del capoluogo lombardo, dunque, i "Damellis" non sono riusciti a trattenersi e si sono scambiati delle innocue tenerezze alla luce del sole, per la gioia dei loro tantissimi fan.

Che tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne ci fosse un palese riavvicinamento, lo si era capito anche dalle foto degli abbracci che si sono dati durante il Coachella qualche settimana fa: l'influencer e il veronese, infatti, hanno partecipato all'evento musicale di Palm Springs insieme ma senza mai mostrarsi vicini sui rispettivi profili social.

Le ultime dichiarazioni ufficiali della 23enne sulla sua vita sentimentale risalgono a pochi giorni prima che volasse in America: in un paio di video che pubblicò su Instagram, la ragazza chiarì di essere single e che sarebbe stata lei stessa ad ufficializzare un suo eventuale fidanzamento quando sarebbe stato il momento giusto.

Damante raggiunge la De Lellis a Miami

Prima che "Chi" rendesse pubblica la foto del primo bacio in pubblico che si sono dati Andrea e Giulia pochi giorni fa, i loro fan erano già al settimo cielo per un'altra bella notizia che è circolata sul web di recente: come dimostrano le "Stories" che i giovani hanno pubblicato in questo periodo, entrambi si trovano a Miami.

Se Giulia è volata negli USA per scattare la nuova campagna di bikini che porta il suo nome, Andrea apparentemente è lì per una breve ma romantica vacanza. I più attenti, infatti, non hanno potuto non notare che il dj ha raggiunto la città americana nella quale l'influencer sta lavorando da poco: anche se i due non si sono ancora fatti vedere vicini sui social network, è scontato pensare che stiano trascorrendo il loro tempo libero insieme, tra uno shooting e l'altro.

Secondo i Gossip che ha riportato "Spy" una settimana fa circa, se la romana non ufficializza ancora il ritorno di fiamma con l'ex tronista di Uomini e Donne, è perché non è ancora sicura che la loro storia d'amore possa ricominciare senza intoppi o dubbi. A frenare la giovane, infatti, sarebbero i ripetuti tradimenti che il veronese le avrebbe fatto in passato, gli stessi che l'avrebbero spinta poco più di un anno fa ad interrompere improvvisamente la favola dei "Damellis".