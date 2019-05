E' tornato di nuovo il sereno tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle coppie più chiacchierate e al tempo stesso seguite della storia di Uomini e donne. I due hanno fatto sognare il pubblico che segue tutti i giorni la popolare trasmissione sentimentale di Maria De Filippi anche se dopo due anni di fidanzamento, scelsero di dirsi addio. Adesso, però, la coppia ha scelto di darsi nuovamente una seconda possibilità: da un po' di tempo, infatti, sono stati riavvistati di nuovo insieme e proprio sull'ultimo numero della rivista 'Chi' sono apparse le foto del primo bacio ufficiale in pubblico che si sono scambiati, senza nascondersi più.

Il ritorno di fiamma tra Andrea e Giulia di U&D

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso delle ultime settimane sul web e sui social non si è fatto altro che parlare di questo riavvicinamento tra i Damellis, testimoniato sempre da una serie di foto 'rubate' apparse su diversi settimanali.

Successivamente, poi, i due hanno partecipato insieme al Coachella e proprio in occasione del loro rientro in Italia, sono stati nuovamente paparazzati dai fotografi della rivista 'Chi', i quali li hanno beccati mentre si scambiavano delle tenere effusioni in pubblico, culminate poi in un bacio appassionante.

Insomma Andrea e Giulia non vogliono nascondersi più e sebbene in queste settimane sui social non hanno proferito parola sul tanto chiacchierato ritorno di fiamma, le foto di 'Chi' testimoniano con assoluta certezza che tra i due ex protagonisti di Uomini e donne sia ritornato di nuovo il sereno, per la gioia di tutti i fan dei Damellis che da tempo ormai speravano in questa "riappacificazione".

Arriva il bacio tra Andrea e Giulia: i due beccati in pubblico

Nonostante le foto, che lasciano ben poco spazio all'immaginazione, sia Andrea che Giulia preferiscono mantenere ancora il riserbo sul fronte social e al momento non hanno ancora pubblicato stories o fotografie dove si vedono insieme. Sempre stando alle indiscrezioni raccolte e pubblicate in queste ore sulle pagine della rivista 'Chi', i Damellis avrebbero trascorso la Pasqua da 'separati': Giulia, infatti, sarebbe tornata dai suoi a Roma mentre Andrea si sarebbe gettato a capofitto nel lavoro.

Tuttavia sembrerebbe che per recuperare il tempo perso, Andrea e Giulia si sarebbero concessi già un'altra fuga d'amore insieme. Si vocifera, infatti, che in questi giorni la coppia potrebbe essere a Miami anche se avrebbero scelto di non pubblicare stories e quindi di non rendere pubblica questa vacanza sui social. Insomma i Damellis preferiscono mantenere ancora un profilo basso in merito a questo ritorno di fiamma.