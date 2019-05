Continua l'appuntamento settimanale con la soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che, nel corso di questi mesi, ha attirato un pubblico eterogeneo desideroso di sapere cosa succede nella vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno alla decisione di Vittorio che vuole premiare il lavoro svolto dalle Veneri, che danno un contributo fondamentale per il successo del grande magazzino. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 1 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Luciano.

Nel frattempo al Paradiso verrà allestito un banchetto, in vista del primo maggio che è la festa dei lavoratori. Il dottor Conti ha voluto fare una sorpresa inaspettata alle dipendenti, che possono essere felici per questa notizia. Luciano non avrà intenzione di lasciare da sola Clelia nello scontro con il marito, deciso a portare via la moglie con il figlio Carlo dalla città di Milano. Il ragioniere si renderà conto di non potercela fare senza un aiuto, e per questo motivo deciderà di mettersi in contatto con Rino Farneti, la stessa persona che in precedenza gli ha procurato i documenti falsi per la signora Calligaris.

La preoccupazione di Vittorio per la sorellastra

Luca darà dei consigli a Riccardo, che non ha capito di aver fatto la scelta sbagliata confidando i propri dubbi allo Spinelli. Quest'ultimo spingerà il figlio di Umberto a impedire le nozze con Cesare e Riccardo finirà per seguire i consigli dell'amico. Vittorio non avrà intenzione di fermare le ricerche della sorellastra e un indizio lo aiuterà a comprenderà che Lisa si trova ancora nella città di Milano. Il proprietario del grande magazzino, dopo aver visto la Conterno nelle vicinanze del Paradiso delle signore, si dirà sicuro che la giovane donna non sia partita. Il Conti è preoccupato per Lisa, che ha deciso di uscire dalla vita di Vittorio in quanto il piano di Luca procede nel migliore dei modi.

L'incontro tra Sandro e Nora

Sandro avrà un incontro con Nora, alla quale chiederà di firmare i documenti per il divorzio dalla moglie, ma la donna non accetterà questo tipo di domanda in modo semplice. Nora farà capire al produttore discografico di volere qualcosa in cambio e costringerà il Recalcati a venire incontro alle sue richieste. Gabriella e Salvatore vivranno un momento di ulteriore vicinanza e Riccardo sarà chiamato a riflettere in merito a una proposta ricevuta dal padre. Umberto gli ha chiesto di occuparsi della gestione della fondazione dedicata alla madre, la cui morte non è stata mai chiarita del tutto e il giovane Guarnieri sarà pronto per comunicare la decisione al commendatore.