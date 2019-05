Continua a gonfie vele l'amicizia tra Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez: dopo essere stata paparazzate sottobraccio a Milano, le due sono tornate al centro del Gossip per un inaspettato scambio di dediche su Instagram. L'argentina ha deciso di fare gli auguri di compleanno alla cantante postando nelle "Stories" la canzone "Amore avrai", che è stata scritta da Emma Marrone quando era la sua produttrice e coinquilina.

Belen sorprende Elodie sul web: 'Sei speciale'

Dopo essere state beccate dai paparazzi mentre passeggiavano sottobraccio a Milano, Belen Rodriguez ed Elodie Di Patrizi hanno confermato di essere diventate grandi amiche scambiandosi dei dolci messaggi sui social network.

Gossip: Belen Rodriguez fa gli auguri ad Elodie citando un brano scritto da Emma Marrone

Nel giorno del 29esimo compleanno della cantante di Amici, infatti, l'argentina ha deciso di dedicarle parole d'affetto e stima pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte.

"Tu sei speciale, ma speciale vera. Già sai", ha scritto la showgirl in una Stories che ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati di gossip per un motivo ben preciso.

Per fare gli auguri alla festeggiata, infatti, la moglie di Stefano De Martino ha scelto di condividere sul suo profilo la canzone "Amore avrai", contenuta nel primo ed unico album di inediti della ragazza.

A colpire i più curiosi, è il fatto che questo brano non è recente: nonostante Elodie abbia impazzato in radio con pezzi di successo come "Nero Bali" o "Pensare male", la conduttrice di Colorado ne ha ripescato uno del 2015, quando la romana aveva ancora i capelli rosa come sua caratteristica distintiva.

Un'altra cosa che hanno notato i più attenti, è che la canzone postata da Belen su IG porta la firma della sua storica rivale in amore: Emma Marrone.

Quando la Di Patrizi ha inciso il brano in questione, infatti, la "Brown" era sia la sua produttrice che la sua coinquilina: le due hanno vissuto in simbiosi per circa un anno, fino a quando l'allieva di Amici ha deciso di camminare sulle sue gambe, allontanandosi dalla collega sia professionalmente che umanamente.

La domanda che si stanno facendo gli amanti della cronaca rosa, dunque, è: è stato un caso che la Rodriguez abbia usato un pezzo scritto dalla ex di De Martino per fare gli auguri ad Elodie, a sua volta ex amica del cuore della salentina?

Emma e la presunta frecciatina social a Belen, Stefano ed Elodie

Se qualcuno ha pensato che la scelta di "Amore avrai" da parte di Belen non sia stata casuale, è perché nei giorni scorsi è successo qualcosa di molto particolare tra lei e la ex di Stefano De Martino.

Dopo che "Chi" ha pubblicato le foto della serata in amicizia che la Rodriguez ed Elodie hanno trascorso a Milano, Emma ha pubblicato una Stories su Instagram che, secondo tanti, altro non era che una frecciatina alle due e anche al ballerino.

Dopo aver condiviso sul suo profilo il video di un cane che si allontana dalle onde del mare che gli si avvicinano, la Marrone ha scritto "Io" sull'animale e "Certa gente" sull'acqua. Il messaggio che ha voluto mandare la cantante con questo post proprio nel giorno in cui è stato ufficializzato il rapporto tra la Di Patrizi e l'argentina, è abbastanza chiaro: la 34enne vuole evitare o stare lontana da un determinato tipo di persone.

Se l'ex allieva di Amici per i suoi 29 anni si è regalata uno scatto senza veli che la Rodriguez ha definito "poesia", fino ad ora da parte della "Brown" non c'è stato alcun messaggio d'auguri nei confronti di colei che ha accolto in casa per un anno e che ora sembra preferire di gran lunga la vicinanza di Belen e Stefano.