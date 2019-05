Ieri è andata in onda una nuova e sfavillante puntata di Live, non è la D'Urso. Nel corso di tale appuntamento è stato affrontato, ancora una volta, il delicato tema inerente il Pamela Prati gate. In tale circostanza ci sono stati molti ospiti e tante nuove e inaspettate rivelazioni in merito. Tra questi ha presenziato anche Guendalina Tavassi. La donna si è presentata in qualità di ex amica di Eliana Michelazzo. Nel corso dei loro 10 anni di amicizia, però, la Michelazzo le ha sempre raccontato bugie circa la sua vita privata e il suo finto matrimonio con tale Simone Coppi.

Ad ogni modo, in seguito alla puntata, la Tavassi si è sfogata su Instagram Stories chiarendo alcune cose e poi pubblicando gli screen delle conversazioni intercorse tra lei e il presunto cugino di Simone Coppi, tale Lorenzo.

La testimonianza di Guendalina Tavassi a Live, non è la D'Urso

La puntata di ieri di Live, non è la D'Urso è stata davvero ricchissima di colpi di scena e rivelazioni inaspettate. Uno tra i momenti più accesi della puntata è stato lo scontro tra Eliana Michelazzo e i protagonisti delle 5 sfere.

Guendalina Tavassi pubblica le chat che le inviava Lorenzo Coppi

Tra questi c'era anche Guendalina Tavassi. La donna ha riportato la sua testimonianza in merito a tutto quello che è accaduto. L'ex concorrente del Grande Fratello ha detto di aver frequentato per molto tempo sia la Michelazzo che la Perricciolo. Entrambe l'avrebbero presa in giro in merito al finto matrimonio tra Eliana e Simone Coppi. Ad ogni modo, entrambe le donne pare l'abbiano convinta a conoscere un cugino di Simone, tale Lorenzo Coppi. Pertanto, Guendalina è convinta che dietro tutta questa storia non ci sia solo la Perricciolo, ma anche la stessa Eliana Michelazzo.

Lo sfogo di Guendalina sui social con tanto di screen delle chat con Lorenzo Coppi

Nel tentativo di avvalorare ulteriormente la sua ipotesi Guendalina ha pubblicato gli screen delle conversazioni intercorse tra lei e Lorenzo. Dai messaggi è emerso un corteggiamento molto forte da parte di Lorenzo. Quest'ultimo ha anche raccontato alla Tavassi di aver perso una sorella gemella a causa di una leucemia, per questo motivo avrebbe deciso di lasciare la capitale.

Secondo quanto emerso dalle chat, pare che quest'uomo abbia anche chiesto a Guendalina di sposarlo. Naturalmente, la Tavassi non si è lasciata minimamente abbindolare da tali promesse ed ha subito preferito tagliare i ponti con questa persona misteriosa. La donna, inoltre, ha anche dichiarato di non aver mai creduto alle bugie di Eliana. In cuor suo ha sempre sospettato che la donna le stesse raccontando un cumulo esponenziale di bugie. Come risponderà a tutto questo Eliana Michelazzo?

Staremo a vedere.