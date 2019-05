È stato un finale di puntata molto divertente quello che è appena andato in onda su Canale 5: al termine del secondo appuntamento di Uomini e donne dedicato alla scelta di Andrea Zelletta, infatti, c'è stato anche il tempo di fare un po' di Gossip. A Giulia De Lellis che si augurava il meglio per la neo coppia (il tronista e Natalia Paragoni), Maria De Filippi ha risposto che il nome del ragazzo potrebbe far pensare a qualcuno di sua conoscenza. Per pochi secondi, dunque, l'influencer ha scherzato con la conduttrice su Andrea Damante e sul suo carattere poco gestibile.

Pubblicità

Pubblicità

Giulia fa una battuta su Damante in diretta Tv

Dopo aver commentato con parole poco chiare il suo palese riavvicinamento ad Andrea Damante su Instagram pochi giorni fa, oggi Giulia De Lellis è tornata sull'argomento in diretta Tv. Al termine della puntata di Uomini e Donne dedicata alla scelta di Andrea Zelletta, la fashion blogger è stata interpellata dalla conduttrice a dire cosa ne pensa della nuova coppia.

Dopo aver visto il tronista e Natalia Paragoni scambiarsi dei baci passionali davanti a tutti, la romana ha detto: "Per me qui è un po' dura.

Giulia De Lellis, frecciatina a Andrea Damante da Uomini e Donne: 'Speriamo che il nome...'.

Posso andare ovunque, ma quando torno qui sto sempre bene. Mi agita questo contesto, però sono molto felice per Andrea".

Rivolgendosi poi alla corteggiatrice che era appena stata scelta, la 23enne ha aggiunto: "Sei molto fortunata. Speriamo che il nome...".

Il riferimento che ha voluto fare Giulia, è abbastanza chiaro: il pugliese che è stato protagonista della puntata odierna di U&D, si chiama come il suo chiacchierato ex, Andrea Damante.

Mentre il pubblico reagiva con sorrisi e applausi alla frecciatina che la De Lellis ha lanciato al dj, Maria De Filippi commentava: "Con la testa di lui, ce ne sono pochi.

Pubblicità

È particolare. È molto affascinante, ma allo stesso tempo pericoloso".

"Non stai mai tranquilla, insomma", ha concluso la conduttrice.

L'influencer ha ribattuto al pensiero della padrona di casa annuendo con la testa e dandole ragione, ma non ha aggiunto nessuna dichiarazione a riguardo.

Le parole di Giulia su Andrea su Instagram

La frecciatina che Giulia ha appena mandato ad Andrea Damante in Tv, arriva ad un paio di giorni dalle parole che la stessa ha usato su Instagram per rispondere ad una fan che le chiedeva delucidazioni sul suo attuale rapporto con il veronese.

"Io e lui siamo due persone che si sono amate e poi lasciate. Abbiamo un legame (ovvio) che continuerà a prescindere se staremo insieme o separati", ha fatto sapere la romana.

Le dichiarazioni della giovane, però, non hanno né confermato né smentito il gossip che la vorrebbe di nuovo in coppia con l'ex fidanzato: entrambi i protagonisti di questa favola d'amore che è nata a Uomini e Donne tre anni fa, stanno minimizzando il palese riavvicinamento che c'è stato tra loro negli ultimi mesi.