Ha destato molto scalpore il video che mostra Violeta Mangrinan e Fabio Colloricchio mentre consumano un rapporto intimo nel contesto della trasmissione televisiva Supervivientes, una sorta di Isola dei Famosi in versione spagnola. Tra i due è scoppiata la scintilla nel corso delle settimane di permanenza sull'isola, tant'è che Violeta ha deciso di lasciare il fidanzato in diretta televisiva. I fan del reality non si aspettavano però di certo di vedere dei veri momenti di passione tra i due in diretta televisiva, nonostante l'attrazione fosse molto evidente. Violeta, nelle scorse ore, ha pure commentato le prestazioni dell'ex tronista di Uomini e Donne, scatenando ancora una volta i commenti sui social.

Il commento della Mangrinan a Supervivientes

In Spagna, ma anche in Italia, sta facendo molto discutere il video in questione. Gli account ufficiali del programma hanno dapprima pubblicato il filmato, ma in seguito è stato poi rimosso, anche se ormai era diventato virale sul web. La vicenda non si è però conclusa, dato che l'ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa ha commentato quanto accaduto con il ragazzo.

Nel day time successivo alla giornata in cui Fabio e Violeta si sono lasciati andare alla passione, la ragazza ha deciso di parlare con i suoi compagni delle doti di Colloricchio, in particolare con la youtuber Mahi Masegosa.

Violeta commenta la notte di passione con Colloricchio: 'E' stato così bravo'

'Dalla vita in giù è top. Se è stato così bravo su un tappetino figurati fuori come può essere', ha detto a chiare lettere. Dichiarazioni che certamente non sono passate inosservate ai telespettatori.

Nicole Mazzocato ha preso le distanze dal suo ex

Nicole Mazzocato è stata più volte tirata in ballo dall'ex tronista di Uomini e Donne nell'arco del suo percorso a Supervivientes. Fabio ha infatti dichiarato che la sua relazione con la ragazza non è stata del tutto idilliaca, definendola addirittura un'inferno.

Inoltre, Colloricchio aveva sottolineato come Violeta fosse molto più bella della Mazzocato. L'ex corteggiatrice ha inizialmente dichiarato di non sapere come mai Fabio dicesse quelle cose, dato che si erano lasciati in buoni rapporti.

Dopo aver visionato il video del suo ex con la Mangrinan però, la ragazza ha voluto prendere le distanze dalla sua ex relazione, chiedendo di non essere più accostata all'attuale protagonista di Supervivientes. Nicole ha scritto su Instagram le seguenti parole: 'Le cose più belle che fanno parte di me, sono avere anima e pudore e non sopporto il fatto di dover scendere a compromessi.

Non tollero la gente che è capace di umiliarsi o fare scandalo per avere un po' di visibilità. Questa non è la mia vita e non voglio far parte di tutto questo'.