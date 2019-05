Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento con Live - non è la D'Urso. Come di consueto, ormai, si continuerà a parlare della vicenda che sta interessando tutta l'Italia: le nozze fake di Pamela Prati e del suo fidanzato immaginario Mark Caltagirone.

Dopo la confessione di Eliana Michelazzo, della showgirl e di Pamela Perricciolo, questa sera il pubblico da casa potrà apprendere la versione dei fatti della madre di colui che ha interpretato il ruolo del finto figlio adottivo di Pamela e Mark. Il ragazzino, in questa vicenda ormai al limiteb della fiction, ha preso il nome di Sebastian, un bambino Italo-spagnolo adottato dal ricco imprenditore. La madre biologica del ragazzino ha confessato che credeva che suo viglio avrebbe dovuto partecipare ad una fiction.

Pamela Prati: parla la madre di Sebastian

Il ragazzo in questione, infatti, è iscritto all'agenzia della Michelazzo, la AICOS Management. Solo attraverso la televisione la donna ha scoperto tutto ed ha detto che procederà assolutamente per vie legali.

La storia di Sebastian, il finto bambino adottivo di Pamela e Mark

Nuove indiscrezioni vanno ad aggiungersi al cumulo, ormai infinito, di notizie sul caso più discusso dell'anno. Ciò su cui era necessario fare ancora un po' di chiarezza era tutta la vicenda legata ai presunti figli adottati dalla Prati e dal fantomatico Mark Caltagirone.

Secondo la versione dei fatti della showgirl i bambini erano due, un maschio e una femmina. Di quest'ultima non ci sono affatto notizie, per quanto riguarda il maschietto invece, lui è stato visto in volto da alcuni personaggi dello spettacolo, tra cui anche Barbara D'Urso. Il bambino in questione si chiamerebbe Sebastian. A distanza di un po' di tempo, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato la madre del bambino: la donna, ai microfoni di Fanpage, ha spiegato di aver creduto che suo figlio stesse partecipando a dei provini.

La confessione della madre del ragazzino

La donna ha confessato che le avevano detto che il ragazzino avrebbe dovuto interpretare il ruolo del figlio adottivo di un ricco imprenditore in una fiction. La persona in questione ha anche raccontato che suo figlio è regolarmente iscritto all'AICOS. Un giorno i membri dell'agenzia le dissero che avrebbero dovuto portare il bambino con sé per fare dei provini. In realtà, in tale occasione si consumò l'aperitivo al bar con Milena Miconi, Pamela Prati e altri vip.

La madre del piccolo ha svelato di aver scoperto solo attraverso la televisione la verità e che, rimanendo assolutamente scioccata, ha deciso di ricorrere per vie legali. Questa sera a Live - non è la D'Urso la donna spiegherà meglio tutta la sua verità.