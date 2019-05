In attesa che la nuova stagione del Paradiso delle signore abbia inizio, la Rai ha deciso di intrattenere gli ospiti con le repliche di questa seguitissima terza edizione. Nel corso della giornata odierna, la puntata non andrà in onda. Tuttavia, a partire da domani, la messa in onda tornerà regolare. Nel corso degli episodi di martedì 28 e mercoledì 29 maggio, infatti, assisteremo a degli avvenimenti molto interessanti. Vittorio proverà in tutti i modi a far sì che la sua donna eviti la galera.

Marta, nel frattempo, sarà molto infastidita dal comportamento di Conti. Per quanto riguarda Clelia Calligaris, invece, la donna sarà costretta a fare fronte alle minacce di un malvivente per poter preservare il suo posto come commessa.

Trama episodio 28 maggio: Vittorio protegge Andreina

La puntata di martedì 28 maggio della replica del Paradiso delle signore sarà incentrata su Vittorio. L'uomo farà il possibile per aiutare Andreina ed evitarle l'arresto.

Il Paradiso delle signore: Clelia minacciata da un malvivente

Conti, però, deciderà di non rivelare a Marta la vera identità della sua fidanzata. Questo suo comportamento, non farà altro che insospettire ancora di più la giovane Guarnieri. Vittorio, però, incomincerà ad assumere nei confronti di Marta un atteggiamento un po' strano, il quale farà pensare che tra i due possa nascere qualcosa.

Intanto, Luca Spinelli punterà gli occhi sulla famiglia Guarnieri. Nel tentativo di farsi vedere di buon occhio, l'uomo farà un costoso regalo ad Adelaide. Questo suo gesto, però, sarà interpretato in modo molto negtivo da Umberto. Il potente imprenditore, infatti, non si fida minimamente di Spinelli e crede che ogni suo gesto sia legato ad un secondo fine ben più oscuro e pericoloso.

Riccardo, invece, continuerà a corteggiare Nicoletta. Il ragazzo è molto preso dalla giovane Cattaneo e questo non può che far piacere a Silvia. La madre della fanciulla, infatti, spera di vedere presto sua figlia maritata.

Paradiso, puntata 29 maggio: Clelia nei guai

L'episodio di mercoledì 29 maggio del Paradiso delle signore, invece, sarà incentrato su Clelia Calligaris. Prima di parlare di lei, però, la puntata si aprirà con un duro scontro tra Vittorio e Andreina. La donna non condivide la strategia del suo fidanzato.

Marta, intanto, scoprirà la vera identità della Mandelli e andrà su tutte le furie. La Guarnieri accuserà Vittorio di averle mentito e di averla presa in giro.

Clelia Calligaris, invece, sarà contattata da un malvivente e, pur di salvaguardare il suo posto al Paradiso delle signore, sarà costretta a sottostare ai ruoi ricatti. La donna, però, prenderà una decisione che comprometterà ancora di più la sua situazione allo shopping center. Riuscirà ad uscirne indenne?

Vedremo.