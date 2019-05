Continuano gli appuntamenti quotidiani con Beautiful. Nel corso dei due episodi che andranno in onda martedì 28 e mercoledì 29 maggio, assisteremo a dei colpi di scena e a delle scoperte inaspettate. Steffy rimarrà molto colpita dal gesto di Liam di lasciarle l'anello, per questo sarà sempre più dell'idea di farsi da parte e lasciare che il ragazzo viva serenamente la storia con Hope. Per quanto riguarda Bill invece, quest'ultimo scoprirà che Katie è fidanzata con Thorne. Il potente capo della Spencer Publication però, non approverà minimamente tale relazione. Per questo motivo, andrà dal nuovo compagno della sua ex moglie e i due avranno un infuocato diverbio.

Anticipazione Beautiful 28 maggio: Steffy spiazzata da Liam

Nel corso della puntata di Beautiful che andrà in onda martedì 28 maggio, vedremo che Steffy continuerà a portare avanti la sua decisione. La Forrester ha deciso di farsi da parte e lasciare liberi Hope e Liam di sposarsi. Come gesto di riconoscenza, Liam deciderà di lasciare a Steffy l'anello di fidanzamento, in modo che possa un domani regalarlo alla loro bambina Kelly. Lo Spencer junior le dirà di apprezzare molto il suo gesto e le augurerà di trovare un uomo che possa essere in grado di renderla felice come faceva lui.

Beautiful anticipazioni: forte lite tra Bill e Thorne

Hope intanto, mostrerà il suo nuovo anello di fidanzamento a Ridge e Brooke. Soprattutto quest'ultima sarà al settimo cielo per la figlia, che presto convolerà a nozze con il padre del bambino che porta in grembo. Thorne e Katie invece, incontreranno Wyatt e Sally. I due ex partners (Katie e Wyatt) si confronteranno su quello che provano rispettivamente l'uno per l'altra.

Spoiler puntata 29 maggio: lite tra Bill e Thorne

L'episodio di mercoledì 29 maggio di Beautiful invece, sarà incentrata su una violenta discussione tra Thorne e Bill. Nel frattempo, alla Forrester si effettuerà un'importante riunione volta ad affrontare alcuni asti presenti tra vari membri.

Steffy farà il possibile per mediare la situazione e spingere le donne dell'azienda ad andare maggiormente d'accordo tra di loro. Al termine della riunione, Hope e Steffy avranno un confronto molto interessante. Contrariamente a quanto sempre accaduto in precedenza, le due si mostreranno molto in sintonia e affettuose.

Su di un altro versante invece, vedremo che Katie avrà una pesante discussione con Bill. La donna non è contenta del fatto che il suo ex marito sia trascurando suo figlio, il piccolo Will.

La discussione poi, si sposterà sul rapporto tra Katie e Thorne. Nel momento in cui Bill apprenderà che la donna è fidanzata con lui, darà di matto, poiché reputa l'uomo non adatto alla Logan. Proprio per questo motivo, si recherà da lui e i due avranno un diverbio molto violento.