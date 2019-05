Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio sono una delle ex coppie di Uomini e donne più amate di sempre, la cui storia d'amore non ha però avuto un lieto fine come sperato dai fan: mesi fa, infatti, i due hanno chiuso la loro relazione, lasciando sorpresi i loro molti seguaci. Fabio ha in seguito deciso di partecipare al programma televisivo spagnolo 'Supervivientes', una sorta di Isola dei Famosi in versione iberica. Proprio all'interno del reality, l'ex tronista di U&D ha fatto dei commenti inaspettati sulla Mazzocato, a cui solo alcune ore fa Nicole ha deciso di replicare.

La Mazzocato replica alle dichiarazioni di Fabio

L'ormai nota influencer su Instagram ha un seguito molto elevato sui social, quasi di un milione e mezzo di follower. In molti sono quelli che si sono posti delle domande riguardo le affermazioni Colloricchio sulla loro love story: i due sono sempre apparsi molto innamorati e felici, ma le parole dell'ex tronista di Uomini e Donne hanno rivelato un retroscena inaspettato. L'uomo ha parlato con i suoi compagni a Supervivientes, riferendo di aver avuto dei problemi molto seri con la sua ex ragazza, di aver passato quattro anni d'inferno e di essere tutt'ora toccato da questa situazione.

Nicole Mazzocato risponde alle critiche di Fabio Colloricchio.

Nicole ha deciso però di dire la sua, rispondendo ad alcune domande poste dai suoi follower su Instagram. Un fan ha chiesto alla donna come mai Fabio parlasse male della loro relazione e quale fosse la verità sulla loro storia, la Mazzocato ha riferito di non sapere perchè lui parli così, dato che si erano lasciati in buoni rapporti: "Prima che lui partisse per l'isola ci siamo salutati con bellissime parole. Quando mi hanno chiamato dalla Spagna per aggiornami su quello che era stato detto non ci ho capito più nulla. Non so se incidano la fame o le dinamiche, ma non so praticamente cosa sia successo" ha dichiarato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Fabio Colloricchio e le parole contro Nicole che non piacciono ai fan

L'ex tronista ha intrapreso un flirt all'interno di Supervivientes con la naufraga Violeta Mangrinan, che ha persino lasciato in diretta televisiva quello che era il suo fidanzato proprio per viversi la sua esperienza con Colloricchio. Nel corso di una puntata del reality, il presentatore aveva sottolineato come Violeta fosse esteticamente molto simile a Nicole: a tale affermazione, Fabio rispose dicendo che Violeta era molto più bella della sua ex.

Queste sue dichiarazioni hanno lasciato molto stupiti i fan di Uomini e Donne, che si chiedono cosa mai sia successo nella loro coppia per portare il ragazzo a parlare in questa maniera.