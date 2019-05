Le anticipazioni de "Il Segreto" che arrivano dalla Spagna sono davvero sorprendenti. Nelle puntate iberiche che verranno trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, Isaac, Marcela e Consuelo cominceranno a dubitare della buonafede di Elsa, mentre Severo potrebbe essere il responsabile dell'attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena.

Il Segreto: Consuelo e Marcela dubitano di Elsa

Gli ultimi spoiler spagnoli de "Il Segreto" rivelano che il comportamento alquanto sospetto di Elsa desterà un bel po' di perplessità in Consuelo, Marcela e Isaac, con quest'ultimo che scoprirà che gli sono stati rubati dei soldi.

Il Segreto trame spagnole: Severo in preda ai sensi di colpa, Elsa lascia Isaac.

Carmelo, nel frattempo, deciderà di dare una mano a Severo, mentre Marchena lascerà Puente Viejo dopo aver trovato un nuovo lavoro più redditizio. Di conseguenza, Prudencio (José Milan) accetterà di assumere Lola come sua nuova impiegata.

Trame Il Segreto: attentato alle nozze di Fernando e Maria Elena

Alla Casona si festeggerà il matrimonio di Fernando (Carlos Serrano) e Maria Elena. Purtroppo però, durante il taglio della torta nuziale esploderà un ordigno che ucciderà sul colpo la moglie di Mesia, ferendo al contempo Maria e suo fratello.

La notizia dell'esplosione farà sprofondare nella disperazione Severo. Il medico, intanto, si darà da fare per prendersi cura dei feriti: Maria verrà prontamente rianimata, mentre Matias sottovaluterà la sua ferita all'occhio.

Severo distrutto dai sensi di colpa

Gli spoiler iberici de "Il Segreto" riportano che Carmelo e Irene cominceranno a sospettare che in qualche modo Severo possa essere coinvolto nei drammatici fatti verificatisi alle nozze di Fernando.

Santacruz, infatti, inizierà a manifestare dei pesanti sensi di colpa. Mesia, nel frattempo, dovrà organizzare i funerali di Maria Elena, per poi prendersi cura della figlia di Emilia e Alfonso (Fernando Coronado).

Elsa (Alejandra Meco) deciderà di porre fine alla relazione con il carpentiere, mentre l'anziano locandiere pregherà la moglie di non tramare più alle spalle del marito di Irene. Buone notizie giungeranno da Maria che lentamente inizierà ad uscire dal coma, per la gioia della Montenegro.

Isaac indaga sulla Laguna

Isaac vorrà scoprire i motivi dello strano comportamento della Laguna, e per questo motivo si rivolgerà al sergente. L'uomo scoprirà che l'amata si è messa in contatto con un dottore in merito ad un misterioso segreto. Nel frattempo Matias (Ivan Montes) accuserà una febbre elevatissima a causa della ferita all'occhio. Il dottor Zabaleta, a questo punto, inizierà a temere per la vita del giovane.

Severo (Chico Garcia) avrà paura di finire nei guai dopo il ritrovamento delle sue impronte digitali sulla bomba.

Infine Lola sospetterà che Prudencio l'abbia messa alla prova facendole trovare una banconota da 25 pesetas sul pavimento.