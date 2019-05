Clamorosi colpi di scena arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda dal 13 al 17 maggio in Spagna. Le anticipazioni svelano che una bomba creerà morti e feriti al matrimonio di Fernando e Maria Elena. Se Matias e Maria risulteranno tra i feriti più gravi, la moglie del Mesia perderà la vita.

Il Segreto: Lola assunta da Prudencio

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda dal 13 al 17 maggio, svelano che Consuelo e Marcela cominceranno ad avere dei dubbi sul comportamento di Elsa.

Il Segreto, trame spagnole: Maria e Matias in fin di vita, la moglie del Mesia muore

Le due, infatti, scopriranno che la Laguna ha chiamato la prigione. Isaac, invece, apprenderà che i soldi che aveva messo da parte sono spariti misteriosamente. Intanto Carmelo deciderà di aiutare Severo dopo il discorso di Victoria Kent. Dall'altro canto Marchena darà a Prudencio le sue dimissioni dopo aver trovato un nuovo lavoro. Per tale ragione Lola si offrirà di prendere il posto del parente all'enoteca per pagare il suo debito.

Esplode una bomba alle nozze di Fernando e Maria Elena

Nei giardini della Casona si festeggerà il matrimonio di Maria Elena e Fernando.

Pubblicità

Ma ecco il colpo di scena: una bomba esploderà durante il taglio della torta. Purtroppo l'esplosione causerà la morte di Maria Elena e il grave ferimento di Maria. Una notizia che arriverà alla velocità della luce in comune, dove Severo rimarrà pietrificato. In seguito, il latifondista offrirà il suo aiuto per trovare il colpevole dell'attacco. Nel frattempo il dottor Zabaleta assisterà i feriti: Maria avrà una brutta crisi, mentre le condizioni di Matias appariranno più serie del previsto. Infine Isaac crederà che Elsa abbia rubato i suoi soldi mentre Prudencio sarà molto contento del lavoro svolto da Lola.

Anticipazioni Il Segreto: Maria ferita gravemente

Stando alle trame spagnole de Il Segreto, in onda nei prossimi mesi in Italia si apprende che il dottor Zabaleta riuscirà a rianimare Maria, che rimarrà in condizioni gravissime. Carmelo e Irene, invece, si scambieranno opinioni sull'accaduto, mentre Severo temerà che l'attentato al matrimonio di Fernando sia colpa dei suoi artificieri, tanto da entrare sempre più in crisi. Un comportamento che sarà notato dal sindaco, il quale gli chiederà spiegazioni in merito. Fernando, intanto, darà il suo ultimo addio a Maria Elena e si offrirà di prendersi cura di Maria.

Pubblicità

Elsa vuole lasciare Isaac

Elsa deciderà di lasciare Isaac, nonostante le sue suppliche. Alla Casona, Raimundo chiederà a Donna Francisca di non continuare la sua vendetta contro Severo. Proprio quest'ultimo sarà sospettato sia dalla moglie che da Adela dell'esplosione. Maria, invece, comincerà a riprendere conoscenza mentre Fernando sarà sempre più vinto dai sensi di colpa nei suoi confronti. Nel frattempo Isaac chiederà a Cifuentes di aiutarlo a scoprire chi sta contattando Elsa in carcere.

Pubblicità

Trame Il Segreto: Matias potrebbe perdere la vita

Il dottor Zabaleta riuscirà finalmente a visitare Matias. Il figlio di Alfonso ed Emilia, infatti, rischierà di morire per una grave ferita all'occhio e il sopraggiungere una febbre altissima. Il falegname, intanto, vorrà impedire che Elsa lasci Puente Viejo per sempre. Alla fine, il Guerrero troverà la Laguna parlare di un misterioso segreto con il dottore. A casa Santacruz, Severo cadrà nella disperazione più totale quando troveranno le impronte sulla bomba. Infine Lola crederà che Prudencio la stia mettendo alla prova per testare la sua fedeltà. Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni de Il Segreto lo sveleranno.