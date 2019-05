Finalmente nelle prossime puntate spagnole del famoso sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, uno storico personaggio farà un grande passo. Si tratta di Fernando Mesia che la prossima settimana convolerà a nozze con la sua nuova fidanzata Maria Elena. Sfortunatamente il figlio del defunto Olmo, dopo aver coronato il suo sogno d’amore, rimarrà vedovo a causa dell’esplosione improvvisa di una bomba: a fare una brutta fine tra tutti i presenti sarà la neo sposa, visto che morirà all’istante.

Trame spagnole Il Segreto: Elsa lascia Isaac, attentato durante le nozze di Fernando

Elsa Laguna, invece, proprio quando non avrà tra i piedi la rivale Antolina, metterà la parola fine alla tresca peccaminosa con Isaac Guerrero senza dargli nessuna spiegazione.

Il matrimonio di Fernando rovinato dall’esplosione di una bomba, Maria rimane ferita

Si preannunciano scoppiettanti gli episodi che il pubblico spagnolo avrà la possibilità di vedere dal 13 al 17 maggio 2019. Le trame rivelano che Fernando e Maria Elena riusciranno a sposarsi senza nessun intoppo, ma il lieto evento si concluderà in un modo drammatico e tragico: tutti gli invitati subiranno un forte shock per via dello scoppio di un ordigno.

Nel frattempo Elsa avrà un contatto telefonico con qualcuno che si trova nel carcere in cui è stata reclusa per colpa della denuncia di Antolina: il contenuto della conversazione dell’ex fidanzata di Isaac non verrà reso noto. Mentre la neo sposa del Mesia passerà a miglior vita, le condizioni della madre di Esperanza saranno abbastanza gravi a causa delle ferite riportate a seguito dell’attentato. Intanto Severo, avendo chiesto in precedenza a degli uomini di preparare un ordigno per vendicarsi dei responsabili dei suoi problemi economici, cercherà di scoprire chi è stato a rovinare le nozze di Fernando.

Matias in pericolo di vita, Elsa mette fine alla relazione con Isaac

Carmelo scambierà delle opinioni con Irene su chi potrebbe essere il colpevole dell’esplosione che ha causato il decesso della moglie del Mesia. Successivamente, Francisca non riuscirà a fidarsi del Leal mentre Matias, oltre a rischiare di rimanere senza un occhio, riceverà una terribile notizia. In particolare, il dottor Zabaleta comunicherà al locandiere di essere in pericolo di vita per aver preso la situazione troppo alla leggera.

Severo continuerà a negare ai suoi cari di essere implicato in ciò che è accaduto durante la cerimonia nuziale di Fernando. Quest’ultimo non riuscirà a trovare conforto, perché soffrirà per la perdita della sua amata, fino a non riuscire a separarsi dalla bara. Nel contempo, la Laguna farà un gesto inaspettato, dato che dirà ad Isaac di non voler più stare con lui. Quest’ultimo deciderà di prendersi il tempo necessario prima di allontanarsi dalla sua ex fidanzata.