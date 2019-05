Tra poche ore, Barbara D'Urso tornerà ad occuparsi delle chiacchierate nozze di Pamela Prati: le anticipazioni sulla nuova puntata di Live-Non è la D'Urso, riportano che Mark Caltagirone interverrà in diretta per la prima volta dopo le polemiche. Dagospia e Davide Maggio sostengono che l'imprenditore non dovrebbe apparire in video, e che la sua partecipazione al programma di Canale 5 dovrebbe essere telefonica. Un altro blog, intanto, fa sapere che il matrimonio fissato per l'8 maggio prossimo, sarebbe slittato di qualche tempo per ragioni ancora non chiare.

Mark Caltagirone sbarca su Canale 5? I dubbi dei blog

Mercoledì 1 maggio, uno degli argomenti principali della nuova puntata di "Live-Non è la D'Urso" saranno le nozze di Pamela Prati: la conduttrice, infatti, proporrà al pubblico tanti documenti esclusivi e pare anche un intervento inedito di uno dei protagonisti. Stando a quello che riportano le anticipazioni della serata, Mark Caltagirone dovrebbe prendere parte allo show di Canale 5: per l'uomo, questa sarebbe la prima apparizione in video dopo mesi di polemiche e dubbi sul suo rapporto con la showgirl sarda.

Alcuni siti come Dagospia e Davide Maggio, però, hanno immediatamente fatto una precisazione sulla notizia che gli addetti stampa del programma hanno diramato nelle scorse ore: secondo le loro fonti, infatti, l'imprenditore non dovrebbe essere presente in carne ed ossa in studio. I giornalisti, dunque, fanno sapere che il presunto futuro marito della Prati dovrebbe dialogare con Barbara D'Urso in collegamento telefonico, quindi neppure oggi il pubblico dovrebbe avere la possibilità di vedere finalmente il suo misterioso volto.

Il blog di Roberto D'Agostino, ipotizza addirittura che la persona che parlerà con "Carmelita" al cellulare, potrebbe non essere il vero Mark ma qualcuno che l'agenzia di Pamela ha ingaggiato per portare avanti questa "farsa". A conferma di questa teoria, c'è la notizia secondo la quale la prima apparizione sul piccolo schermo di Caltagirone avverrà nella puntata che Verissimo dedicherà a questo chiacchierato matrimonio: la soubrette, infatti, si dice abbia firmato un accordo esclusivo con la trasmissione di Silvia Toffanin dal valore di circa 30 mila euro.

Pamela Prati non si sposa più l'8 maggio? L'indiscrezione

L'altra news che è trapelata nelle ultime ore sulla Prati, è che le sue nozze non dovrebbero essere più celebrate tra una settimana come si diceva: un blog, infatti, sostiene che l'evento di cui tutti i media parlano da mesi, sarebbe slittato di qualche tempo per ragioni ancora non precisate. Se fino a poche ore fa era dato per certo che Pamela e Mark Caltagirone si sarebbero sposati l'8 maggio in una location da sogno della Toscana, ora sembra essere stato messo tutto in discussione.

Nonostante la showgirl pare abbia fatto dei sopralluoghi con una persona di fiducia nel posto dove dovrebbe dire sì a breve, la data di questo giorno così importante non corrisponderebbe più a quella di mercoledì prossimo.