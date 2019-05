Si infittisce sempre di più il mistero sul tanto chiacchierato matrimonio di Pamela Prati che in queste settimane ha occupato le prime pagine di tutti i siti di Gossip ma anche le prime pagine dei vari settimanali. La showgirl, in una intervista concessa qualche settimana fa al programma Verissimo, aveva rivelato che le nozze sarebbero state celebrate il mese di maggio. A quanto pare, però, la data sarebbe stata nuovamente posticipata di una settimana e quindi bisognerà attendere ancora un po' di tempo.

Slitta il matrimonio di Pamela Prati e Mark Caltagirone

Nel dettaglio, infatti, sulle pagine di BitchyF è stato rivelato che in un primo momento le nozze di Pamela e Mark Caltagirone dovevano tenersi l'8 maggio ma a quanto pare la showgirl, accompagnata dalle sue manager si sarebbero recate a Montemurlo (dove si trova la location scelta per le nozze) per posticipare il tutto di una settimana.

Pubblicità

Ignoti i motivi di questo cambio programma, anche se la vera notizia è che le nozze dovrebbero esserci. Intanto la Prati continua ad ignorare tutte le polemiche e le critiche che le sono state mosse contro nel corso di queste settimane. Stasera, però, del presunto matrimonio se ne parlerà a Live - Non è la D'Urso dove, addirittura, è previsto un intervento del futuro sposo, che dovrebbe comparire per la prima volta in tutta questa vicenda.

La confessione bomba di Alfonso Signorini: 'Io raggirato dalla manager di Pamela Prati'

In attesa di scoprire cosa succederà e se ci saranno dei nuovi clamorosi risvolti su tutta questa vicenda, vi diciamo che nel corso della puntata del Maurizio Costanzo Show in onda giovedì 2 maggio su Canale 5 arriveranno delle dichiarazioni a dir poco clamorose da parte di Alfonso Signorini.

Il direttore di 'Chi', infatti, ammetterà di essere stato anche lui vittima dell'attuale manager della Prati. A quanto pare, un po' di tempo fa, anche Signorini si era innamorato di un uomo che aveva conosciuto sui social e che diceva di essere ad Haiti per lavoro. Solo che, nel momento in cui il direttore si voleva recare sul posto per conoscerlo dal vivo, ha scoperto che in realtà si trattava di una vera e propria truffa.

E Signorini, intervistato da Maurizio Costanzo, ha ammesso che dietro a tutta questa vicenda si celava proprio lo zampino dell'attuale manager della Prati, che lui ha soprannominato 'donna Pamela'.

Pubblicità

Insomma, il mistero su questo caso tanto discusso si infittisce sempre di più e le recenti dichiarazioni di Signorini, che sostiene di essere stato raggirato, non aiutano certamente il pubblico ad avere un'idea positiva di tutta questa vicenda. Vedremo nel corso delle prossime settimane quali saranno i risvolti su quello che è sicuramente uno dei matrimoni più attesi dell'anno.