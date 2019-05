Giovedì 2 maggio ritorna l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Mentre ero via che vede protagonista la bravissima Vittoria Puccini. Chi ha seguito le varie puntate trasmesse fino a questo momento sa bene che la scorsa settimana la fiction non è andata in onda per lasciare spazio all'appuntamento calcistico con la Coppa Italia. Questo giovedì, però, ritornerà di nuovo in onda con questo penultimo appuntamento della prima stagione che sta ottenendo dei risultati d'ascolto decisamente importanti sulla rete ammiraglia Rai.

Pubblicità

Monica riesce a smascherare il cognato

Le anticipazioni riguardanti la quinta e penultima puntata in onda questo giovedì sera in prime time rivelano che il rapporto tra Monica e Stefano continua ad attraversare 'alti e bassi'. Tuttavia la donna si renderà conto sempre di più che al momento Stefano è l'unica persona di cui può fidarsi senza alcun tipo di esitazione.

Nel frattempo vedremo che Monica continua a seguire il caso della morte di Gianluca, perché vuole che la verità venga a galla e che saltino fuori i nomi dei veri colpevoli.

Ormai è convinta del fatto che la verità non è quella che le è stata raccontata.

Gli spoiler della quinta puntata di Mentre ero via rivelano che per Monica è stato fondamentale il viaggio a Ginevra, perché sono riaffiorati nella sua mente dei nuovi ricordi che le hanno fatto comprendere come sono andate realmente le cose in quella maledetta notte. Grazie a Stefano, vedremo che Monica indagherà a fondo e scoprirà che suo cognato Riccardo ha mentito. Monica, infatti, scopre che il cognato sta cercando in tutti i modi di far ricadere su di lei la colpa per la morte di Stefano, ma in realtà non è affatto così che sono andate le cose.

Pubblicità

Grande attesa per il finale di stagione, i fan vogliono la seconda serie

Insomma, un penultimo appuntamento che si preannuncia decisamente imperdibile per tutti i fan-spettatori che nel corso di queste settimane hanno seguito con entusiasmo le vicende di Monica. Il tutto in attesa del gran finale della prima stagione in programma giovedì 9 maggio su Raiuno.

Intanto, però, i fan si chiedono già se ci sarà una seconda stagione di Mentre ero via. Al momento, da parte della Rai, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali su quello che sarà il futuro di questa serie televisiva che, come vi dicevamo, è stata premiata dal pubblico di Raiuno con ascolti molto positivi.

La media delle puntate trasmesse fino ad oggi arriva a sfiorare la soglia dei cinque milioni di spettatori, con uno share che viaggia tra il 21 e il 23%.