Grande attesa per la puntata di oggi di Verissimo, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Silvia Toffanin, la quale ospiterà in studio Pamela Prati, il personaggio più discusso delle ultime settimane. Come ben saprete, lo scorso mercoledì 8 maggio era previsto l'attesissimo matrimonio della Prati con Mark Caltagirone: nozze che tuttavia sono state annullate all'ultimo momento per motivi di salute e che hanno aizzato un nuovo polverone. Questo pomeriggio la Prati sarà presente in trasmissione a Verissimo con la sua manager Eliana Michelazzo e possiamo anticiparvi che tra la showgirl e la padrona di casa Silvia Toffanin ci sarà un durissimo 'botta e risposta', al punto che la Prati lascerà lo studio.

Pamela Prati litiga a Verissimo

Lo scontro a Verissimo tra Pamela Prati e Silvia Toffanin

Nel dettaglio, infatti, vedremo che questa volta Silvia Toffanin metterà alle strette Pamela Prati sul tanto discusso matrimonio con Mark Caltagirone e ammetterà di non credere più alle sue parole. La conduttrice di Verissimo, infatti, senza troppi giri di parole dirà a Pamela che crede fortemente che in realtà questo Mark Caltagirone non esista e quindi che la Prati per tutte queste settimane non ha fatto altro che prendere in giro il pubblico che la segue.

La Prati ovviamente cercherà di difendersi da queste accuse mosse dalla padrona di casa di Verissimo e continuerà a ribadire con tutta se stessa, che in realtà non si è inventata nulla e che Caltagirone esiste per davvero. Tuttavia quando la Toffanin chiederà di poterlo chiamare in diretta, ecco che Pamela lascerà lo studio stizzita dal fatto che la Toffanin non creda alle sue parole.

La Prati lascia lo studio poi confessa: 'Minacciata con l'acido'

A distanza di un po' di tempo, Pamela tornerà nuovamente in trasmissione e mostrerà alla sola Silvia la foto che la ritrae al fianco di Mark Caltagirone e dei due bambini che avrebbero adottato.

Ma a quanto pare tale scatto non avrebbe convinto più di tanto la conduttrice di Verissimo, ancora molto titubante circa la versione dei fatti fatta dalla Prati. Successivamente, poi, la showgirl si lascerà andare ad una confessione decisamente molto grave, rivelando a Verissimo che in questi terribili giorni sarebbe stata minacciata anche con dell'acido che le è stato fatto recapitare in una bottiglietta.

Insomma il 'mistero' su questo caso si infittisce sempre di più e a questo punto Pamela ha ammesso che non intende più sposarsi pubblicamente, così come aveva annunciato qualche settimana fa, e che nel momento in cui convolerà a nozze con Mark Caltagirone, lo farà in maniera assolutamente privata e quindi con gli amici e le persone a lei più care e più strette.