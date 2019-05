La registrazione dell'8 maggio dedicata al Trono Over di Uomini e donne è stata caratterizzata da diversi litigi, molti dei quali ai limiti del trash. E mentre il pubblico del programma si interroga in merito all'esistenza di un copione all'interno del parterre, come affermato dal sito Dagospia, un tradizionale scontro ha avuto ampio spazio anche nell'appuntamento in studio di qualche giorno fa. Protagoniste sono state le storiche rivali Gemma Galgani e Tina Cipollari che, dopo l'ennesimo litigio, hanno finito per perdere il controllo delle loro azioni scatenando le risate del pubblico presente in studio.

Anticipazioni Uomini e donne: un secchio d'acqua contro Gemma

La dama torinese ha conosciuto anche un nuovo cavaliere ma la questione è stata poi accantonata a causa delle dinamiche che hanno coinvolto Stefano Torrese e Pamela Barretta.

Uomini e donne anticipazioni: Tina nascosta tra il pubblico

Stando a quanto riporta il portale "Isa e Chia" in merito alle anticipazioni di Uomini e donne, l'ultima registrazione si è aperta con l'assenza di Tina Cipollari. Preoccupata, Maria De Filippi ha chiesto alla redazione dove fosse finita l'opinionista ma si è trattato solo di uno scherzo.

Tina c'era ed era seduta tra il pubblico, indossando una parrucca scura per non farsi riconoscere. A questo punto è entrata Gemma Galgani con un nuovo corteggiatore ma alla questione è stato concesso poco spazio, passando subito alla parola a Riccardo Guarnieri. A sorpresa, quest'ultimo ha chiesto che Ida Platano fosse nuovamente invitata in studio per capire se per loro potrà esserci una seconda possibilità. Ida, in effetti c'era, anche se ha preferito non prendere subito posizione: la dama ha deciso di non dare risposte affrettate e riflettere con calma. Roberta Di Padua è quindi intervenuta per rivelare che in passato Riccardo le aveva confessato che mai sarebbe tornato insieme alla sua ex fidanzata.

Trono Over: un secchio d'acqua su Gemma

Archiviata la questione relativa a Riccardo Guarnieri e Ida Platano, le anticipazioni di Uomini e donne segnalano un momento trash che ha visto come protagoniste, neanche a dirlo, Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista, infatti, si è avvicinata alla storica rivale e la buttato un secchio pieno d'acqua in testa. La scena, che ricorda il lancio di una bottiglietta d'acqua avvenuto qualche mese fa, ha scatenato la rabbia di Gemma e l'inevitabile ilarità del pubblico presente in studio.

E dopo il divertente siparietto, nella registrazione dell'8 maggio, è arrivato il momento delle dolenti note ovvero della confessione di Roberta Di Padua. Cogliendo al balzo l'occasione dell'ospitata di Stefano Torrese e Pamela Barretta, la Di Padua ha raccontato di avere ricevuto dei messaggi da Torrese anche dopo l'inizio della sua relazione con Pamela. E il fatto ha, comprensibilmente, causato la reazione furiosa di quest'ultima.