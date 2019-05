Stando alle anticipazioni che stanno trapelando sull'intervista che Pamela Prati ha rilasciato oggi a Verissimo, la puntata di sabato 11 maggio si preannuncia imperdibile. Il direttore Riccardo Signoretti ha usato i social network per svelare quello che sarebbe successo in studio pochi minuti fa tra Silvia Toffanin e la showgirl: pare che la conduttrice abbia detto alla sarda di non crederle più e che quest'ultima, con la scusa di andare a telefonare a Mark Caltagirone, abbia abbandonato il programma senza farne più ritorno.

Pamela Prati torna a Verissimo: Silvia Toffanin dubita e lei fugge dallo studio (RUMORS).

La Toffanin mette all'angolo la Prati: 'Non ti credo, ci hai preso in giro'

Oggi, giovedì 9 maggio, è stata registrata la puntata di Verissimo che il pubblico vedrà tra due giorni su Canale 5: le prime anticipazioni che sono trapelate sul web di quello che è successo in studio hanno immediatamente scatenato il gossip. Il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, ha usato i suoi profili social per svelare in anteprima cosa è accaduto nell'attesissimo faccia a faccia tra Pamela Prati e Silvia Toffanin.

Il giornalista, infatti, ha pubblicato addirittura i virgolettati di quello che si sarebbero dette le due donne poche ore fa.

Stando a quello che si legge in rete, la conduttrice del format Mediaset avrebbe chiesto più volte alla showgirl di dimostrarle che Mark Caltagirone esiste, di spiegare perché lui non ha accettato di partecipare alla trasmissione fisicamente perché preferiva essere in collegamento o via Skype o in videochiamata.

"Ci hanno proposto di avere Caltagirone di spalle, ma che è Dallas o Beautiful?", questo uno dei tanti sfoghi che avrebbe avuto la presentatrice di Verissimo contro la Prati e la sua agente Eliana Michelazzo.

La Toffanin, dopo aver ricevuto l'ennesimo "no" di Pamela a mostrarle una foto di Mark sul cellulare, avrebbe sentenziato: "Io mi sento presa in giro come Barbara D'Urso. Vorrei crederti ma è impossibile, e non posso credere nemmeno all'esistenza di Caltagirone".

Silvia spiazzata: 'Pamela è andata via, stiamo degenerando'

Pamela Prati avrebbe provato a difendere la sua storia d'amore dicendo: "Il mio unico errore è stato quello di parlarne in Tv.

Marco esiste eccome, ma io non sono obbligata a farlo apparire". La conduttrice di Verissimo, a questo punto, ha sottolineato che Caltagirone non rispondeva alle chiamate che la redazione gli stava facendo per farlo intervenire in diretta, così la soubrette si sarebbe proposta di telefonargli lei.

Stando alla ricostruzione che ha fatto Riccardo Signoretti dell'intervista che la sarda ha registrato oggi (che che vedremo l'11 maggio su Canale 5), la protagonista assoluta del gossip di questi giorni avrebbe lasciato lo studio per chiamare il fidanzato ma non sarebbe più rientrata. "Pamela è andata via, stiamo degenerando", pare abbia commentato una spiazzata Silvia Toffanin.