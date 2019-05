Gli animi all'interno della casa del Grande Fratello sembrano essere più caldi che mai. Nelle ultime ore si è scatenata una polemica social per alcune dichiarazioni di Guendalina Canessa. La donna ha fatto il suo ingresso all'interno del reality soltanto una settimana fa, ma ha già creato diverse dinamiche. Durante la serata di ieri, 10 maggio. L'ex di Daniele Interrante, Valentina Vignali e Francesca de Andrè si trovavano fuori in cortile a parlare di Mila Suarez. I commenti ripresi dalle telecamere non sono stati del tutto solidali verso la donna, anzi hanno fatto molto discutere sui social.

Grande Fratello 16, Guendalina offende Mila: 'Faccia da mi...'

GF 16, l'insulto alla Suarez che non piace ai fan

Mila Suarez sembra non andare per nulla d'accordo con nessuna delle donne presenti nella casa del GF 16. Con la De Andrè il rapporto è stato sempre molto scontroso per via di Alex Belli, amico di Francesca ed ex di Mila. Le due hanno avuto diversi battibecchi anche molto accesi. Ieri sera la Vignali ha iniziato a parlare delle facce provocanti fatte dalla Suarez e, per tutta risposta, la Canessa ha continuato rivelando che neanche in un film ''spinto'' vede queste facce e che si vergogna per lei quando le fa.

''Se mi vedete in quello stato datemi due cazzotti in faccia perché io mi vergogno. Neanche se fossi Jennifer Lopez farei quelle smorfie lì da mi...'', dice Guendalina. A quel punto la Vignali, per coprire quanto appena detto dall'amica, ha iniziato a ironizzare dicendo ''la calotta?, ah la botta''. La Vignali ha poi proseguito chiedendo come faccia Mila a vantarsi di avere orologi e borse firmate se non ha neanche un lavoro. ''Io lavoro da 16 anni e mi faccio delle domande sulle persone che hanno oggetti di valore, ma non hanno un lavoro'', dice Valentina.

Fan in rivolta sul web

Ovviamente ai fan del reality non sono per niente piaciute queste affermazioni da parte di Guendalina. In particolare, su Twitter diversi sono stati i commenti negativi che si sono scatenati. C'è chi afferma: ''Io sono sconcertata, queste donne hanno dieci anni più di me, parlano di diventare mamme e poi danno ad una ragazza della poco di buono. Che schifo''. Oppure: ''Io ho salvato tutta la conversazione, da Martina che sparla di Mila, a Valentina che le fa il verso ringhiando, a quando insinuano che lei si prostituisca''.

E ancora: ''Questa ragazza non gli ha fatto niente e queste cose non si dovrebbero mai dire perché fanno ribrezzo. Quella è pure madre, ma che messaggio manda così a sua figlia?''. Insomma, le critiche non sono venute a mancare e molto probabilmente nella prossima puntata del Grande Fratello si potrà assistere ad un richiamo da parte della conduttrice nei confronti di Guendalina, ma anche di Valentina e Francesca.