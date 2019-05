Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate trasmesse tra qualche settimana in Italia si soffermano su Casilda interpretata dall'attrice spagnola Marita Zafra. La Escolano, infatti, cadrà letteralmente nella disperazione più totale dopo aver capito che suo marito Martin è morto.

Una Vita: la morte di Martin

Le anticipazioni di Una Vita, relative ai nuovi episodi in onda nelle prossime settimane, svelano che Casilda accuserà una strana perdita di memoria in seguito alla morte di Martin.

Una Vita, trame: Casilda si dispera dopo aver appreso della morte di Martin

Proprio quest'ultimo verrà ucciso al posto di Diego Alday (Ruben De Eguia) durante la sommossa operaia ad Acacias 38. La polizia, infatti, userà la forza per reprimere i lavoratori delle miniere d'oro di Ramon (Juanma Navas) e Rosina Hidalgo. In questa occasione, Casilda verrà colpita alla nuca, tanto che il dottore sarà costretto a sedarla per qualche giorno.

Casilda perde la memoria

La Escolano, quando riprenderà i sensi, non si ricorderà che suo marito è deceduto durante gli scontri tra forza dell'ordine e lavoratori capeggiati da Huertas ed il fratello di Samuel.

Infatti non avrà alcun ricordo del matrimonio celebrato con l'ex soldato reduce dalla guerra nelle Filippine. Di conseguenza, Leonor (Alba Brunet) e le colleghe di soffitta cercheranno di non nominare Enraje in sua compagnia. Ma la giovane scoprirà ugualmente dell'esistenza del consorte, grazie ad una confessione di Rosina. Peccato che creda che la stia prendendo in giro, tanto da ribadire di non aver mai contratto il matrimonio con nessuno.

Anticipazioni Una Vita: la Escolano scopre che Martin è morto

Le trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, raccontano che la Escolano continuerà a non avere ricordi della sua vita coniugale con Martin (Javi Chou) nemmeno quando guarderà le fotografie.

Ma ecco che la memoria ritornerà all'improvviso procurandole un atroce dolore da sopportare. Durante un giorno lavorativo, Casilda troverà un indumento appartenuto a suo marito e si ricorderà di tutti i momenti passati con lui. Di conseguenza, la ragazza si lascerà andare ad un pianto a dirotto, e Lolita (Rebeca Alemany) comunicherà che l'amica sta soffrendo moltissimo per colpa dei ricordi riaffiorati alla mente. Durante questi brutti momenti, Casilda sarà aiutata da Jacinto (Jona Garcia), il cugino tornato nel frattempo ad Acacias 38.

Il giovane avrà l'intenzione di restare per molto tempo nel vecchio quartiere. Come continuerà la storia? Non ci resta che attendere le nuove anticipazioni su Una Vita.