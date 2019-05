Andrea Zelletta è uno degli attuali tronisti del programma televisivo Uomini e donne. Le ultime anticipazioni svelano che il ragazzo è rimasto con solo due corteggiatrici nel suo percorso: dopo aver eliminato Giorgia, Muriel pare abbia deciso di lasciare il programma per motivi lavorativi. La scelta finale di Zelletta dovrà dunque ricadere su Natalia o Klaudia. Alcune indiscrezioni sembrano rivelare che un paio di giorni fa, la Paragoni e Andrea potrebbero essersi incontrati in locale rinomato di Milano.

U&D, Andrea e Natalia potrebbero essersi incontrati in un locale insieme ad altri vip

Natalia e Andrea immortalati da alcuni scatti

Ai fan più attenti non sono passati inosservati alcuni scatti postati durante una serata mondana in locale dove ha suonato stefano De Martino. Alla serata erano presenti anche molti altri volti noti, come Ignazio Moser e Cecelia Rodriguez, Francesco Chiofalo e Antonella Fiordalisi, la Paragoni ed anche Andrea Damante. Quest'ultimo è apparso nelle storie della Rodriguez, mentre Natalia è stata immortalata dagli scatti di Spysee.

Il giorno dopo, l'ex di Giulia De Lellis ha postato una foto sul suo profilo Instagram che lo ritraeva proprio insieme a Zelletta. L'immagine è scura e non sembra di certo scattata durante la mattinata. Molti seguaci di Uomini e Donne hanno dunque ipotizzato che la foto possa risalire alla sera prima e che non si poi stata postata per evitare ogni problema al tronista.

Presunto incontro tra il tronista di U&D e la corteggiatrice

Tra Andrea e Natalia potrebbe dunque esserci stato un incontro del tutto casuale, dato che si trovavano nello stesso posto.

I fan sono comunque curiosi di sapere se i due si sono visti e se si sono salutati. Ovviamente il programma vieta che tronisti e corteggiatori si possano incontrare al di fuori di Uomini e Donne, motivo per cui i due potrebbero aver volutamente evitato di salutarsi. Per scoprine di più non resta comunque che attendere le prossime registrazioni, dove forse magari i diretti interessati potranno fare chiarezza su questa serata.

Per gli ultimi tronisti di questa stagione televisiva, la scelta finale si avvicina.

I fan del programma iniziano già a fare le prime ipotesi su chi sceglierà chi. Per quanto riguarda Andrea, in molti credono che la sua preferenza ricadrà su Natalia, la prima corteggiatrice per cui il ragazzo ha mostrato immediato interesse portandola ad abbandonare il suo interessa nella conoscenza con Ivan. Secondo i rumors, le scelte all'interno della villa non verranno più registrate, ma il programma dovrebbe riprendere come di consueto a farle in studio. I motivi di questa decisione de parte della produzione di Uomini e Donne non è molto chiara al pubblico.