Torna l'appuntamento dedicato ad Una vita, la soap opera che ogni giorno conquista milioni di telespettatori in Italia. Le anticipazioni delle puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Diego sarà malmenato selvaggiamente dai briganti mentre Blanca accuserà le doglie durante la precipitosa fuga e partorirà in maniera rocambolesca.

Una Vita: Ursula ossessionata dal bambino che attende la figlia

Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le nuove puntate, raccontano che la morte di Jaime Alday creerà notevoli conseguenze che porteranno Blanca a partorire in condizioni estreme.

Una Vita, trame: Blanca dà alla luce un maschietto, Diego aggredito

Tutto inizierà quando la giovane Dicenta sarà costretta da Samuel a tornare sotto il tetto coniugale quando Diego sarà ricercato dalla polizia per aver innescato la rivolta operaia. Il figlio di Jaime Alday, intanto, cercherà di liberare l'amata se non fosse messo in fuga dal fratello. Ursula, invece, diventerà sempre più ossessionata dalla creatura che porta in grembo la figlia tanto da voler anticipare il parto somministrandole della mandragora. Dall'altro canto Samuel sarà vinto dai sensi di colpa per aver eliminato suo padre.

La fuga di Blanca e Diego

Stando alle trame di Una Vita, in onda nelle prossime settimane, si evince che Samuel si renderà conto di essere diventato una pedina in mano della Dicenta al punto che chiederà di poter incontrare Diego per raccontargli tutta la verità grazie all'intervento di Felipe. L'Alday informerà il fratello di avere intenzione di lasciare libera Blanca tramite la realizzazione di un piano. Di conseguenza Diego e Blanca fuggiranno su di una carrozza dopo aver approfittato di un momento di distrazione di Ursula, nel frattempo invitata a casa da un marchese. Il viaggio non andrà secondo i piani della coppia.

Il parto drammatico di Blanca

Diego e la giovane Dicenta saranno fermati da una persona che fingerà di chiedere aiuto per il figlio ferito durante il lavoro. Ma ecco il colpo di scena: i due uomini si riveleranno essere dei briganti che getteranno il povero Alday in un profondo dirupo mentre Blanca fuggirà velocemente approfittando del marasma venutosi a creare. Proprio in questo frangente la la giovane Dicenta comincerà ad accusare delle violenti fitte al basso ventre.

Inoltre noterà che le si sono rotte le acque e finirà per partorire un maschietto da sola nel folto del bosco. Dopodiché la ragazza perderà i sensi stanca per il drammatico parto.

Poco dopo la moglie di Samuel sarà risvegliata da una contadina che con estrema cautela le farà vedere il corpicino senza vita di una femminuccia, morta appena venuta alla luce. Ma la giovane ribadirà di essere sicura di aver partorito un maschietto. Peccato che la passante non dia ascolto alle parole di Blanca che verrà ricoverata in ospedale.

Come continuerà la storia? Le nuove anticipazioni di Una Vita lo sveleranno.