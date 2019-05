Dopo dodici anni, tre stagioni dal 2004 al 2007 e la realizzazione di un film nel 2013, Veronica Mars torna con una quarta stagione composta da otto episodi, a partire dal 26 luglio sulla piattaforma streaming Hulu. La conferma della realizzazione del revival era arrivata nell'autunno 2018, notizia seguita nei mesi successivi da foto scattate sul set e prime informazioni sulla trama, fino al teaser pubblicato ad aprile che annunciava la data del debutto e ci mostrava Veronica seduta alla scrivania della Mars Investigations impegnata a darci qualche indizio sulle sue nuove avventure.

Veronica Mars 4, il trailer: un killer uccide con violente esplosioni, Neptune nel panico

Dopo la pubblicazione della sinossi ufficiale degli nuovi episodi e l'annuncio della data di pubblicazione su Hulu, adesso abbiamo anche il primo trailer. Veronica, interpretata come sempre da Kristen Bell, dovrà investigare su alcuni giovani morti durante lo Spring Break, rovinato da forti esplosioni che seminano il panico. La protagonista è sempre la stessa perspicace e sveglia ficcanaso, ma più matura dell'adolescente che abbiamo conosciuto anni fa.

Il ritorno di Veronica Mars: il primo trailer del revival

In occasione degli Upfront di New York, tra le novità non è di certo passata inosservata la quarta stagione di Veronica Mars che la piattaforma Hulu ha presentato con il primo trailer dell'attesissimo revival. Gli otto episodi inediti saranno disponibili in streaming negli Stati Uniti dal 26 luglio. Nel video vediamo delle immagini che ci fanno capire il clima che si respira a Neptune, soprattutto dopo alcuni omicidi che richiamano l'attenzione di Veronica, detective della Mars Investigations.

Il trailer inizia con la protagonista che ammette di non avere un grande senso di pietà visto il trauma avuto per l'assassinio dell'amica prima dei suoi 17 anni. Poi nella clip si difende da qualcuno che tenta di aggredirla. Tutto questo accade mentre è sulle tracce del misterioso colpevole responsabile dei crimini che avvengono a Neptune, comprese delle violente esplosioni. Ciò sta rovinando lo 'Spring break' dei turisti arrivati in città per divertirsi. Nei nuovi episodi della serie, tra un pedinamento e l'altro, Veronica trova anche il tempo di stare con il fidanzato Logan (Jason Dohring).

Il cast di Veronica Mars 4, tra ritorni e new entries

Il cast di Veronica Mars è composto da vecchie conoscenze e qualche new entry. Tornano nel revival, oltre a Kristen Bell e Jason Dohring, gli attori Enrico Colantoni (Keith), Percy Daggs III (Wallace), Francis Capra (Weevil), Ryan Hansen (Dick), Max Greenfield (Leo), Ryan Devlin (Mercer), David Starzyk (Richard), Adam Rose (Max). A questi si aggiungono le new entries J.K. Simmons, Mary McDonnell, Tyler Alvarez, Dawnn Lewis, Kirby Howell-Baptiste.