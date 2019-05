Sta per avvicinarsi l'ultima settimana con 'Il paradiso delle signore daily' che chiuderà la stagione con la puntata numero 180 e non sarà facile per il pubblico salutare questo prodotto televisivo, che dà appuntamento alla prossima annata. La riconferma ha rappresentato una novità per i milioni di spettatori dopo che sono state continuamente rilasciate delle dichiarazioni nelle quali si spiegava che non c'erano i presupposti per portare avanti la soap opera.

Bisogna tenere presente la presenza nell'equipe di registi di rilievo, tra i quali spiccano i nomi di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini. Il paradiso delle signore va in onda tutti i giorni della settimana ed è diventato indispensabile per il pubblico, a dimostrazione di un legame importante instaurato con i fan. Il segreto del successo è dovuto alla capacità di mescolare giovani attori con quelli di maggiore esperienza.

Un esempio si ritrova nell'attrice venticinquenne Ilaria Rossi che veste i panni di Gabriella, alla quale si contrappone un attore molto noto come Roberto Farnesi. Lo stesso discorso vale per Giorgio Lupano e Alessandro Tersigni che hanno preso parte a molti successi della Rai e della Mediaset. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio raccontano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Umberto.

Il commendatore deve prendere una decisione

Il commendatore dovrà fare i conti con i fantasmi del passato che gli hanno provocato molti problemi nella sua esistenza, al punto che la figlia ha rischiato la vita. Il Guarnieri si è reso protagonista di un pesante scontro con il rivale Luca e per questo motivo dovrà svelare la verità in merito agli errori commessi. Queste confessioni peseranno come un macigno al padre di Riccardo chiamato a dare una svolta importante per mettere al corrente i figli di ogni segreto.

Il Guarnieri pronto per raccontare la verità sul passato

Umberto si renderà conto di non avere altra scelta, se non quella di vuotare il sacco: gli è venuta in mente quest'idea dopo che Luca ha preso in ostaggio Marta. Il cognato di Adelaide troverà la forza per raccontare tutta la verità ai componenti della sua famiglia, in quanto non può tirarsi indietro da questo compito indispensabile. Nel periodo estivo ci sarà la possibilità per il pubblico di rivedere le puntate della terza stagione de Il paradiso delle signore che potranno essere recuperabili tramite Rai premium, oppure in streaming su Rai play.

Dunque i fan dovranno salutare il prodotto televisivo che farà ritorno sul piccolo schermo nella prossima stagione televisiva.