Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap “Un posto al sole”. Nella settimana che va dal 13 al 17 maggio, saranno molteplici i colpi di scena in merito alle trame dello sceneggiato. In primo piano ci sarà la pericolosa vicenda che coinvolge Angela e Franco, i quali sotto minaccia di Prisco faticheranno parecchio a ritrovare la loro serenità. Angela si avvicinerà notevolmente a Ciro e per questo motivo sarà costretta ad affrontare Franco.

Un posto al sole: Anticipazioni dal 13 al 17 maggio, angela e Ciro sempre piu vicini

Anche Alex e Vittorio saranno al centro delle scene. Alex comincerà ad accusare fortemente il colpo dell’improvviso ritorno di Anita nella vita del suo compagno e per tale motivo deciderà di compiere un passo importante pur di tenersi Vittorio. Filippo e Serena finalmente riceveranno una buona notizia. Arriverà anche il momento del tanto atteso battesimo di Lorenzo e non mancheranno le solite diatribe di casa Cerruti per la scelta del padrino.

Costantin viene arrestato

Prisco e la sua voglia di vendetta continueranno a destare molta preoccupazione nella famiglia Boschi.

Franco e Angela saranno costantemente nel mirino dello strozzino, che farà di tutto pur di portare a termine il suo piano vendicativo. Raffaele, triste per l’allontanamento da casa dei suoi figli, comincia a fare i conti con la solitudine che sembrerà non abbandonarlo. Raffaele troverà un valido sostegno, oltre che in Ornella, anche in un amico abbastanza logorroico. Dopo aver appreso la notizia del ritono di Anita Falco, Alex comincerà a mostrare tutte le sue insicurezze e le sue fragilità temendo di non poter reggere il confronto con la ragazza che in passato ha fatto perdere la testa al suo Vittorio.

Silvia intanto cercherà di trasmetterle fiducia nonostante la sua crisi interiore.

Angela, angosciata per le sorti di Franco, finirà per chiedere aiuto a Ciro per sorvegliare suo marito, ma sarà proprio il ragazzo a mettersi in grave pericolo pur di assecondare la donna. Raffaele, spronato da sua moglie, deciderà di recarsi da Diego nel suo nuovo appartamento: basterà il suo gesto a far appianare tutte le divergenze tra padre e figlio? Alex deciderà di compiere un gesto importante pur di legare a sè Vittorio e fare in modo che dimentichi Anita.

Grazie al prezioso intervento di Ciro, Costantin verrà arrestato ma a nulla serviranno i tentativi della Landolfi di fargli ammettere il legame con Prisco. Alex deciderà di concedersi a Vittorio.

Gaetano rimarrà vittima di un a provocazione di Boschi e questo episodio scatenerà il susseguirsi di una serie di avvenimenti pericolosi per Franco e la sua famiglia. Ciro e Angela intanto diventeranno sempre più complici e si avvicineranno sempre di più.

Roberto, di ritorno dal Messico, comincerà a fare i conti con la sua coscienza.

Arriverà il momento del battesimo di Lorenzo e non mancheranno le varie diatribe tra i componenti della famiglia Cerruti per la scelta del padrino. Angela verrà totalmente spiazzata da un gesto di Ciro e per questo motivo si ritroverà a dover dare delle spiegazioni a suo marito: i due si renderanno protagonisti di un duro confronto. Giovanna intanto cercherà di mettere in moto una delle sue strategie per incastrare Gaetano e il suo fedele aguzzino. Per Filippo e Serena arriverà una buona notizia, mentre per Roberto la situazione si farà sempre più angosciante. Guido e Mariella finiranno per vivere un momento di grande tensione a causa del boicottaggio per la scelta del padrino di Lorenzo.