Ieri sera, venerdì 31 maggio, è andata in onda l'ultima attesa puntata di Ballando con le Stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il vincitore assoluto di questa edizione. Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata speciale di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis che ha proclamato i 'trionfatori' di questa scoppiettante edizione. Ad avere la meglio in termini di ascolti, però, è stato lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La finale di Ballando con le stelle vince la gara degli ascolti del 31 maggio

Nel dettaglio, la finalissima di Ballando con le stelle in onda dalle 21:30 circa su Rai 1 ha conquistato l'attenzione di oltre 4.7 milioni di spettatori arrivando al 26.40% di share.

Pubblicità

Pubblicità

L'anteprima dello show in onda nell'access prime time, ha totalizzato una media di 4.1 milioni di spettatori fermandosi al 18.80% di share.

Un'edizione particolarmente fortunata e riuscita per Ballando con le stelle, che in queste settimane di messa in onda si è portato a casa una media di oltre 4 milioni di spettatori in prime time, arrivando a toccare la soglia del 22% di share. La finale di ieri si è conclusa con la proclamazione del super vincitore Lasse Mateberg, che ha battuto al rush finale il super-favorito alla vittoria Ettore Bassi.

Ballando con le Stelle ascolti 31 maggio 2019

Grande successo per lo show di Rai 1 anche sui social: in tantissimi hanno commentato in diretta la serata finale dello show, il cui hasthag ha raggiunto la prima posizione di Twitter.

Su Canale 5, invece, la serata speciale di Ciao Darwin denominata 'Darwin di Donatello', ha registrato una media di 2.7 milioni di spettatori in prime time, fermandosi ad uno share del 16.35%. Un risultato decisamente più basso rispetto a quello delle puntate precedenti dello show, che in queste settimane si è portato a casa una media di oltre il 23% di share e più di 4 milioni di fedelissimi.

Pubblicità

Bene Quarto Grado e Propaganda Live

Sempre in prime time, da segnalare la buona tenuta di Quarto Grado, il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi che ieri sera è tornato ad occuparsi del'omicidio di Marco Vannini. Il programma ha registrato una media di 1.1 milioni di spettatori toccando il 6.20% di share. Ottimo risultato d'ascolto anche per Propaganda Live, il programma di La7 condotto da Zoro che anche ieri sera ha conquistato l'attenzione di 967 mila spettatori arrivando al 5.44%.

In daytime, invece, continuano gli ottimi ascolti de Il Giro d'Italia che ormai si avvia verso le battute finali di questa edizione. La tappa di ieri è stata vista da 1.6 milioni di spettatori nella prima parte, cresciuti a 2.4 milioni di spettatori nella seconda parte denominata Giro all'arrivo, quando lo share ha toccato la soglia del 23% su Rai 2.