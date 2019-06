Questa sera andrà in onda su Canale 5 alle 21,25 Guardia del corpo, una pellicola del 1992, il cui cast è guidato da Whitney Houston e Kevin Costner. Il film è considerato un cult del Cinema, un classico da vedere e rivedere, trainato da una colonna sonora di successo in cui spicca la celebre cover di 'I will always love you', cantata da Whitney Houston e che ha contribuito - non poco - a rendere il film uno dei più famosi del cinema americano.

La trama del film è incentrata sulla cantante e attrice Rachel Marron (interpretata dalla Houston), una popstar dal carattere difficile, che da qualche tempo riceve lettere minatorie da uno sconosciuto.

Pubblicità

Pubblicità

Il manager della donna decide di contattare Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che adesso si dedica alla professione di guardia del corpo, un lavoro economicamente più vantaggioso. L'uomo, inizialmente riluttante, alla fine accetta il difficile compito di vigilare sull'incolumità di Rachel e della sua famiglia.

L'appuntamento è per stasera su Canale 5 ma, come di consueto, è anche possibile vedere il film in streaming su Mediaset Play.

Guardia del corpo stasera su Canale 5, con Kevin Costner e Whitney Houston

Guardia del corpo, trama e cast del film in onda su Canale 5

La trama del film in onda stasera ruota intorno alla vita della cantante e attrice Rachel Marron e della sua guardia del corpo Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale, contattato dal manager della star, Bill Devaney, per vigilare sull'incolumità della donna che riceve minacce da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer decide di accettare, iniziando a rendere efficiente il sistema di sicurezza della villa dove vivono Rachel e il figlio.

Pubblicità

Dopo averla sottratta ad una pericolosa situazione mentre la cantante si sta esibendo in un locale e averla convinta ad essere più prudente, Frank la accompagna fuori a cena e passano la notte assieme. Questo complica il rapporto tra i due rendendo più difficile il compito di Frank. Quest'ultimo, dopo una telefonata minatoria, decide di portare in montagna, nello chalet del padre, Rachel, il figlio Fletcher e la sorella di lei, Nicki. Anche qui però non sono al sicuro e lo stalker uccide accidentalmente Nicky.

Tornati a Los Angeles, Rachel deve prepararsi alla Notte degli Oscar ed è proprio in quell'occasione che il misterioso assassino cerca di fare la sua ultima decisiva mossa.

Nel cast, oltre a Whitney Houston e Kevin Costner, sono presenti gli attori Bill Cobbs, Tomas Arana, Michele Lamar Richards e Ralph Waite.

Il film Guardia del corpo disponibile anche in streaming su Mediaset Play

I telespettatori potranno vedere il film Guardia del corpo in prima serata su Canale 5, ma anche in HD sul canale 505.

Pubblicità

Nel caso si voglia visionare la pellicola in streaming su pc, smartphone o tablet, basterà andare sul sito di Mediaset Play o utilizzare l'apposita app.