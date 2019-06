Da quando Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono tornati insieme, i pettegolezzi sulla coppia sono vari. In particolare nell'ultimo periodo c'è chi è convinto che i due coniugi stiano aspettando una bambina, che arriverà i primi mesi del 2020. A fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato l'ex ballerino di Amici.

Il 29enne attraverso una recente intervista rilasciata su ''Nuovo Tv'' ha parlato delle voci di Gossip che lo vedono di nuovo papà a breve.

Stefano ai microfoni del settimanale ha esordito così: "Per il momento io e Belen non siamo incinti". Ma la speranza che la famiglia si allarghi non è andata persa.

L'attuale conduttore di Made in Sud infatti, ha poi aggiunto: "Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti". De Martino ha ammesso che lui e la showgirl argentina non amano fare programmi nella vita. Al contrario preferiscono affidarsi al destino. Una notizia che ha fatto impazzire tantissimi fan.

Nel corso dell'intervista il marito di Belen Rodriguez ha commentato in modo positivo anche l'entusiasmo espresso dai fan, in merito alla reunion della coppia. Il 29enne partenopeo si è detto molto felice per l'accoglienza ricevuta: "In passato c'è sempre stato un accanimento mediatico nei nostri confronti". Stando al giudizio del diretto interessato, oggi la coppia si sente davvero amata dal proprio pubblico e soprattutto dalla stampa.

Belen e Stefano: più innamorati che mai

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sembrano essere più innamorati che mai.

La coppia in ogni gesto quotidiano trasmette un senso di felicità e leggerezza. In una delle ultime foto pubblicate dalla Rodriguez su Instagram, ci sono lei e suo marito al centro dello scatto. Come didascalia la showgirl argentina ha scritto poche parole, ma intense: "Te adoro". All'indirizzo della coppia sono arrivati tanti commenti positivi da parte dei follower. Vanno però segnalate anche alcune frecciatine, alla quale Belen ha risposto stizzita: "Stefano sa fare tutto".

Il duo Rodriguez-De Martino: insieme a Castrocaro

La neo coppia formata da Stefano De Martino e Belen Rodriguez oltre a vivere un momento d'oro dal punto di vista sentimentale, sta andando altrettanto forte sulla carriera professionale. I due coniugi sono stati scelti per presentare il Festival di Castrocaro, il prossimo 3 settembre. Un appuntamento importante, se si considera che la manifestazione canora ha lanciato tantissimi big della musica.

Nel frattempo Rai 2 ha affidato alla coppia Rodriguez-De Martino anche la conduzione del backstage della Notte della Taranta in programma a Melpignano. Nonostante alcune proteste, la direzione del Festival ha confermato le parole di Carlo Freccero.