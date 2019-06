La prima puntata di Temptation Island è partita col botto. Non solo per gli ascolti, ma anche per quello a cui hanno assistito i telespettatori. Dopo Katia e Vittorio e Andrea con Jessica, ha iniziato a mostrare le prime crepe anche la coppia formata da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni.

I due giovani hanno scelto di mettere in gioco i propri sentimenti per due motivi differenti: lei vuole capire se il suo compagno è l’uomo giusto. Lui invece, nel video di presentazione ha riferito di non sentirsi più libero in casa propria.

Pubblicità

Pubblicità

Appena iniziata l’esperienza nel reality dell’amore, Massimo si è avvicinato pericolosamente alla single Federica Lepanto.

Il Colantoni nel corso di alcune chiacchierate notturne con l’ex gieffina, ha svelato alcuni particolari intimi della sua relazione. Stando al racconto di Massimo, insieme alla sua fidanzata per circa un mese avrebbero provato ad avere un bambino. Il romano in merito al mancato arrivo del primogenito della coppia ha esordito così: “Oggi dico menomale”.

Pubblicità

L’affermazione di Massimo ha fatto infuriare i telespettatori. In particolare sulla pagina ufficiale del reality sono arrivati tantissimi commenti negativi sul ragazzo: “Un uomo che dice queste cose di fronte ad altre ragazze, non può essere definito uomo”, “Ma con quale faccia Massimo dice queste cose, che schifo”. A finire nel mirino del web ci sono state anche alcune affermazioni relative alla vita sentimentale di coppia.

In tutto questo Ilaria nel pinnettu è appesa piuttosto sconvolta, tanto da scoppiare in lacrime. Infine, anche la Teolis ha parlato del mancato arrivo del bambino: “Non sono sicura che tu potrai mai essere il padre di mio figlio”.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Federica Lepanto: da ex gieffina a tentatrice

Il percorso televisivo di Federica Lepanto potrebbe essere molto simile a quello di Teresa Langella. Entrambe hanno avuto visibilità in uno dei programmi Mediaset. Chissà se anche Federica dopo aver vestito i panni di tentatrice single a Temptation Island non riesca a salire sul trono di Uomini e Donne.

Katia e Jessica: criticate sui social

Katia Faniello e Jessica Battistiello hanno iniziato il reality legandosi subito a due single.

Le rispettive fidanzate di Andrea Filomena e Vittorio Collina al primo falò non sono riuscite a trattenere le lacrime. Jessica ha pianto per non aver visto nessun video suo fidanzato. La bionda ‘fotonica’ invece, ha visualizzato un video del suo uomo, ma non ha visto quello che voleva vedere. Le lacrime delle due ragazze sono state criticate duramente sui social. A finire nel mirino degli utenti sono stati in particolar modo i comportamenti mostrati da entrambe le ragazze.