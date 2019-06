Tanti colpi di scena avverranno nei nuovi episodi di Una vita, in programma dall'1 al 6 luglio su Canale 5. Se Blanca Dicenta lascerà Diego dopo essere stata manipolata da Cristina, Flora e Paquito desteranno i pettegolezzi di Servante. Infine Lolita accetterà di partire per Parigi insieme ad Antonito.

Una Vita: la Dicenta conosce Cristina

Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda da lunedì 1 sabato 6 luglio, raccontano che Ursula porterà Blanca sulla tomba della figlioletta morta.

Qui la Dicenta conoscerà Cristina Novoa, una bigotta che crede di aver visto la Madonna. Tra le due donne scatterà subito una profonda simpatia mentre Inigo avrà paura che Pena recuperi la memoria, tanto da prendere in considerazione la vendita de La Deliciosa. Allo stesso tempo, Trini aiuterà Arturo e Silvia a contattare le famiglie dei soldati rimpatriati. Cristina, invece, farà il lavaggio del cervello a Blanca convincendola a non partire con Diego per la Svizzera. Quest'ultimo, a questo punto, lascerà immediatamente la casa degli Alday, tanto che Samuel e Ursula si feliciteranno del piano andato a buon fine.

Anticipazioni Una Vita: Carmen sospetta di Cristina

Arturo avrà uno svenimento durante una riunione mentre Flora rifiuterà di vendere l'attività. A tal proposito, Servante crederà che tra la Cervera e Paquito ci sia una relazione sentimentale. Intanto Maria Luisa chiederà ai suoi famigliari di andare a Parigi mentre la Novoa convincerà la Dicenta a pentirsi dei suoi peccati, tanto da mettere fine alla relazione clandestina con Diego. La ragazza, a questo punto, eseguirà l'ordine, sebbene Carmen cominci a sospettare qualcosa di strano nel comportamento di Cristina.

Anche Leonor crederà che la santona abbia influenzato Blanca. Infine Trini capirà che il Valverde è geloso matto di Esteban, tanto che la Reyes cercherà di rassicurarlo.

Blanca tenta di sedurre Samuel

Le trame di Una Vita fino al 6 luglio, svelano che Antonito chiederà a Lolita di andare a Parigi insieme ai suoi genitori. Arturo e Silvia, intanto, saranno ormai prossimi a diventare marito e moglie mentre Celia proporrà alla Reyes di trasferirsi a casa sua per mettere fine alle malelingue circolanti su Esteban.

A casa Alday, Blanca tenterà di sedurre Samuel dopo essere stata plagiata dalla santona. Allo stesso tempo, la Reyes ed il Marquez scopriranno che il colonnello Valverde ha dei seri problemi di salute.

Flora e Paquito vicini

Celia darà il consenso a Lolita di andare a Parigi insieme ai Palacios. Riera, invece, si licenzierà mentre Carmen verrà minacciata da Ursula. Nel frattempo Inigo continuerà a cercare un compratore per la pasticceria nonostante il parere contrario di Flora.

A tal proposito, la Cervera crederà che Paquito sia interessato a lei. Infine Diego tenterà di convincere Blanca ad uscire dalla casa di sua madre con la forza, sebbene invano.