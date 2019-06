Da pochissime ore sono trapelati anche i nomi dei tentatori e delle tentatrici di Temptation Island 2019. In questi giorni sono state diffuse le identità delle sei coppie di partecipanti, ma molto mistero aleggiava attorno agli altri componenti del cast. Adesso, però, tutto è venuto a galla. Sono spuntate anche le foto di coloro i quali rappresenteranno, forse, una minaccia per le sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco. In questi giorni si era già vociferato circa la presenza di ex volti di Uomini e donne, come quello di Giulio Raselli, Rodolfo Salemi e Alessandro Cannataro.

Ebbene, adesso è arrivata la conferma ufficiale, loro tre sono membri di questa edizione di Temptation Island.

A parte loro, però, sono spuntati anche i nomi di altri personaggi abbastanza noti. Stiamo parlando di Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello, e molti altri.

I nomi dei tentatori e tentatrici noti

Tutti i nomi dei partecipanti di questa edizione del Reality Show sono dunque emersi. Dopo aver conosciuto le sei coppie, scopriamo quali sono i nomi dei tentatori e delle tentatrici.

Tra questi spuntano volti provenienti da Uomini e Donne come: Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, Rodolfo Salemi, ex corteggiatore di Mara Fasone, Alessandro Cannataro , ex corteggiatore di Sara Affi Fella.

ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, ex corteggiatore di Mara Fasone, , ex corteggiatore di Sara Affi Fella. Oltre a Uomini e Donne, c'è stato un ripescaggio anche da altre trasmissioni. Federica Lepanto, ad esempio, ha vinto la quattordicesima edizione del Grande Fratello. Mentre, Nicolas Bovi è l'ex fidanzato di Beatrice Valli, e attuale padre del suo bambino.

Questi sembrano essere gli unici volti famosi di questa edizione del reality show.

Le sei coppie in gara

Per quanto riguarda le coppie, invece, esse sono formate da: