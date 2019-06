Manca veramente poco ormai alla messa in onda della sesta edizione di Temptation Island, uno dei programmi estivi più amati dagli italiani che, come ogni anno, verrà trasmesso a partire dal 24 giugno in prima serata su Canale 5.

Finalmente sapremo se le sei coppie protagoniste di questa edizione si lasceranno trasportare dalle tentazioni o riusciranno a far prevalere l'amore l'uno per l'altra. Arcangelo e Nunzia, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Ilaria e Massimo, David e Cristina, Katia e Vittorio, sono questi i nomi delle sei coppie che hanno deciso di mettersi in gioco e che attraverso il programma cercheranno di capire se la loro relazione è stabile ed il loro amore è davvero così forte come credono.

Ma i dodici protagonisti non saranno soli in questo viaggio dell’amore, perché come ogni anno, ad accompagnarli in questa avventura troveranno diversi tentatori e tentatrici. E finalmente, proprio in questi giorni sono usciti i nomi delle tentatrici e dei tentatori e, come in ogni edizione, ci sono già persone che abbiamo avuto modo di conoscere in altri programmi di Canale 5.

Conosciamo meglio i tentatori

Il primo volto noto è sicuramente Giulio Raselli, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià che nonostante in molti pensavano sarebbe uscito dal programma mano nella mano con l’ex tronista, si è invece ritrovato solo.

E così ha deciso di intraprendere questa nuova avventura e di andare a consolarsi nel resort sardo più famoso d’Italia.

Un altro ex concorrente di Uomini e Donne che quest’anno vestirà i panni di tentatore è Rodolfo Salemi. Amico di Matteo Gentili, ex concorrente del Grande Fratello, lo abbiamo conosciuto quando corteggiava l’ex tronista Mara Fasone, la quale decise però di uscire dal programma senza scegliere nessuno. In pochi sanno che il bel trentenne è politicamente impegnato nella sua città natale, Viareggio, essendo consigliere comunale e vicepresidente Anci Giovani Toscana.

Il terzo ex corteggiatore che ha partecipato a Uomini e Donne è Alessandro Cannataro, conosciuto quando sul trono c’era Sara Affi Fella. Questi non sono gli unici volti noti ai telespettatori di Canale 5, perché quest’anno, rispetto alle scorse edizioni, di persone conosciute ce ne sono tante.

Oltre agli ex corteggiatori infatti, tra i tentatori della sesta edizione di Temptation Island troveremo Nicolas Bovi, l’ex compagno di Beatrice Valli da cui ha avuto il figlio Alessandro,

Conosciamo meglio le tentatrici

Tra le tentatrici invece ritroviamo un solo volto noto al mondo di Canale 5 ed è quello di Federica Lepanto, ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello quattordici che, a quanto pare, dopo la burrascosa storia d’amore con Gianfilippo Lavuri ha deciso di rimettersi in gioco.