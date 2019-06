Una vita torna ad emozionare con le anticipazioni riguardanti l'arresto di Samuel. Il perfido e calcolatore Alday non riuscirà a farla franca dopo aver ucciso il povero padre, già malato da tempo. Intanto, il colonnello Arturo Valverde verrà allietato dalla lettera di Elvira, che gli darà un po' di sollievo in un periodo così difficile. La giovane farà ritorno ad Acacias 38?

Una Vita, anticipazioni puntate: la polizia arresta Samuel

Nelle nuove puntate di Una Vita in onda nel mese di luglio 2019 su Canale 5, la situazione di Arturo si complicherà ulteriormente.

Il colonnello non riuscirà più a mantenere segreta la sua quasi cecità a Silvia e ai suoi cari. Disperato, tenterà di togliersi la vita, ma per fortuna l'arma non conterrà proiettili.

Nel frattempo Samuel, reo di aver assassinato suo padre, fingerà di non saperne nulla, mostrandosi al contrario preoccupato con il fratello Diego. Tutta Acacias sarà preoccupata per l'assenza del medico e Samuel continuerà a portare avanti la sua pantomima, in attesa di lasciare il quartierino per trasferirsi in Svizzera e scampare alla giustizia. Peccato che i piani del gioielliere vadano in fumo quando la polizia irromperà in casa Alday, portandolo in prigione.

Anticipazioni Una Vita: Arturo riceve una lettera di Elvira

Silvia farà ritorno ad Acacias con una sorpresa per Arturo: una lettera di Elvira. Il colonnello, tentando malamente di tenere nascosta la sua cecità, fingerà di capire cosa sta leggendo. Silvia ne resterà sconvolta. Intanto i Palacios torneranno da Parigi, facendo una gradita sorpresa ai loro cari. Rosina, preoccupata per lo stato d'animo di Jacinto, chiederà un aiuto alle cameriere. Leonor e Íñigo finalmente decideranno di pensare al loro amore lasciando il quartierino.

Arturo chiederà ad Agustina di aiutarlo a memorizzare i percorsi da effettuare nella sua casa, in modo da non far capire a Silvia che sia diventato cieco. Uno sconosciuto nel frattempo, comincerà ad osservare la bella Silvia segretamente. Che cosa vorrà?

Ursula vuole lasciare Acacias

Felipe non accetterà il fatto che il colonnello menta a Silvia: se non la metterà al corrente del suo stato di salute, ci penserà lui. Casilda non riuscirà a trovare una sistemazione per suo cugino Jacinto, sempre più triste.

Intanto Ursula si deciderà a raccontare le angherie subite durante l'adolescenza da parte della sua famiglia russa. Sembra che la Dicenta abbia la seria intenzione di lasciare Acacias. La verità sul rapimento di Moises è vicina? Pare proprio di sì, visto che la Dicenta trema. Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni delle puntate Una Vita in onda su Canale 5.