Continuano ad attirare le attenzioni del pubblico le avventure dei protagonisti della soap opera spagnola "Il Segreto". Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 24 a venerdì 28 giugno svelano che proseguiranno e verranno incrementate le ricerche dei piccoli Esperanza e Beltran. I due figli di Maria, infatti, risulteranno dispersi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente automobilistico, e gli abitanti della villa decideranno di organizzare una squadra di uomini per trovarli.

Pubblicità

Pubblicità

La situazione subirà delle complicazioni quando verranno ritrovati i cadaveri dell'autista e della bambinaia, e ciò non farà altro che accrescere la preoccupazione della moglie di Gonzalo. La giovane, tuttavia, continuerà a non perdere la speranza di poter trovare i suoi bambini ancora in vita, e al contempo potrà anche contare sull'aiuto dei suoi amici.

Fernando e Raimundo s'impegneranno per velocizzare le ricerche e avvisteranno una grotta dove potrebbero trovarsi i bambini.

Mesia però, dopo essersi sporto troppo da un dirupo, rimarrà vittima di un incidente, cadendo e perdendo i sensi.

Julieta, intanto, comincerà a chiedersi se è il caso o meno di proseguire con i preparativi del matrimonio con Saul.

Francisca si comporta da bisnonna accogliendo i nipotini

Julieta dovrà affrontare nuovi ostacoli dopo aver trovato il suo abito da sposa tagliato a pezzi. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Elsa che sarà costretta a prendere una decisione, dicendosi pronta a lasciare il paese di Puente Viejo.

Pubblicità

Consuelo le consiglierà di andare avanti per la sua strada.

Fernando mostrerà segni di ripresa dopo aver perso i sensi e sarà in grado di salvare Esperanza e Beltran, ma la salute dell'uomo risulterà alquanto precaria. La Montenegro sarà felice di accogliere i figli di Maria nella sua abitazione, con l'intento di ricucire il rapporto con la nipote.

Julieta vittima del piano di Prudencio

Il dottor Zabaleta annuncerà a Carmelo che ha avuto inizio una diffusa epidemia di varicella, e l'amico di Severo dovrà valutare la possibilità di edificare un ospedale da campo.

Prudencio comincerà a seguire i movimenti di Julieta, e la ragazza si convincerà sempre di più che sia meglio rimandare le nozze con Saul. Antolina sarà colta dall'ira dopo aver saputo che Elsa ha trovato impiego nell'ospedale e che questa situazione potrebbe migliorare i suoi rapporti con i compaesani.

Raimundo penserà di affidare un incarico importante a Fernando, concedendogli la gestione dei conti della villa appena si sarà rimesso in sesto. Francisca si opporrà alla decisione del marito, ma nel frattempo la Montenegro sarà impegnata a cercare un modo per ricucire lo strappo con Maria.

Pubblicità

La proprietaria della villa, infatti, chiederà scusa alla consorte di Gonzalo per tutto il male che le ha fatto in passato.

Infine Julieta nel giorno del matrimonio sparirà e, mentre qualcuno ipotizzerà che possa essersi allontanata volontariamente, si apprenderà che in realtà è stata rapita.