La soap opera spagnola Il Segreto, nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, diventa sempre più avvincente. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi in Italia la settimana prossima, ci dicono che Julieta Uriarte ancora una volta non riuscirà a coronare il suo sogno d’amore con Saul Ortega, pur avendo finalmente divorziato da Prudencio. La nipote di Consuelo non riuscirà a raggiungere il suo amato in chiesa perché verrà rapita. Fernando Mesia invece verserà in disperate condizioni di salute dopo aver consentito a Maria Castaneda di riabbracciare Esperanza e Beltran. Nello specifico, il figlio del defunto Olmo lotterà tra la vita e la morte dopo essere riuscito a far uscire da una grotta i bambini.

Fernando in pericolo di vita, la Montenegro accoglie Esperanza e Beltran alla sua villa

Le trame delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 24 al 28 giugno 2019, annunciano che tutti gli uomini di Puente Viejo uniranno le loro forze per ritrovare Esperanza e Beltran, dati per dispersi a seguito di un incidente stradale. Dopo il ritrovamento dei corpi senza vita dell’autista e della tata che viaggiavano in compagnia dei bambini, Maria continuerà a sperare che sua figlia e suo nipote siano sopravvissuti.

Successivamente Fernando e Prudencio, dopo aver fatto delle indagini, sospetteranno che i nipoti di Raimundo potrebbero essere finiti in una grotta. Intanto Julieta, dopo aver trovato il suo abito da sposa ridotto in brandelli, penserà di annullare il matrimonio con Saul. Consuelo cercherà di convincere Elsa a non lasciare il paese iberico. Il Mesia, dopo aver perso i sensi per essere precipitato in un dirupo, si risveglierà e metterà in salvo Esperanza e Beltran.

A seguito del salvataggio dei bambini, il figlio del defunto Olmo rischierà di morire per aver finito tutte le sue forze. Francisca accoglierà Beltran ed Esperanza alla sua villa, trattandoli come se fossero i suoi nipoti. Il dottor Zabaleta comunicherà ai Castaneda che Marcela e la figlia Camleia hanno contratto la varicella. Il medico inviterà il sindaco Carmelo a far costruire un ospedale da campo per far curare tutti coloro che sono stati contagiati dal virus.

La Laguna si farà dare il consenso dal Leal per poter curare gli abitanti infettati dall’epidemia, precisandogli di aver contratto la malattia da bambina.

Antolina su tutte le furie, Julieta rinchiusa in una casa

La Uriarte, dopo essersi accorta che qualcuno la sta pedinando, deciderà di rimandare le nozze con Saul, anche se i suoi amici cercheranno di farle cambiare idea. Antolina andrà su tutte le furie quando apprenderà che Elsa migliorerà la sua reputazione lavorando come infermiera.

Nel contempo Fernando si riprenderà e Raimundo sarà deciso a fargli gestire i conti della Montenegro quando guarirà del tutto. Il dottor Fernandez si scaglierà contro la sua assistente Elsa, visto che la accuserà di essere la colpevole dell’aborto di Antolina. Fernando esulterà quando verrà a sapere che Maria è rimasta al suo fianco. Francisca chiederà perdono alla sua figlioccia per tutto il male che le ha causato in passato. Julieta, proprio quando sarà intenta a recarsi in chiesa per sposare Saul, scomparirà nel nulla.

Gli invitati del lieto evento temeranno che la promessa sposa abbia abbandonato il maggiore degli Ortega all’altare di sua volontà. Il fratello di Prudencio invece sospetterà che la sua amata sia stata sequestrata. Elsa ed Alvaro continueranno a discutere mentre Isaac farà arrabbiare la moglie Antolina. Il carpentiere si rifiuterà di fare il viaggio con la moglie che avevano programmato, a causa dei suoi impegni lavorativi. Fernando scoprirà che Gonzalo è intento a ritornare a Puente Viejo. La nipote di Consuelo si ritroverà rinchiusa in una casa e farà il possibile per poter uscire senza riuscirci. Infine Onesimo, Paco Del Molino e Meliton attenderanno con ansia l’arrivo della stella cometa nel quartiere iberico.